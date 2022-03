Se trata de Thomas Domínguez, quien en las últimas horas decidió ampliar su declaración testimonial ante la Justicia y lo hizo a través de un escrito:

“En primer lugar, NIEGO CATEGORICAMENTE, todos y cada uno de los hechos que me incriminan en la presente causa, en virtud, que me considero totalmente ajeno al reproche penal que se me intenta adjudicar penalmente”, comenzó el testimonio, el cual fue compartido por el periodista Pampa Mónaco en Twitter.

"El domingo por la noche asistimos a un boliche de música electrónica con Alexis Cuzzoni, y otro conocido más Nahuel GUARWARDI, durante el transcurso de la noche conocemos a la chica en cuestión y a su amigo de confianza quien demostraba cuidarla", siguió el joven.

Tras salir del boliche, sigue el relato: “Decidimos seguir paseando por la zona donde en una esquina conocimos a los otros cuatro involucrados, a los cuales no acercamos porque tenían una guitarra y nos pusimos a rapear mientras hablábamos y compartíamos unos cigarrillos”.

"Cabe destacar que al poco tiempo de llegar la chica, ya estaba teniendo acercamiento con el chico de pelo largo y aspecto de rockero, también uno de los cuatro el más grandote ya estaba alcoholizado acostado en la vereda", destacó uno de los seis detenidos por la violación grupal.

Sobre el video donde él la toca cuando están en un kiosco dice: "Unos minutos después yo tengo un acercamiento a la chica, debido a que tenemos cruce de miradas y sentía interés mutuo. La empiezo a besar parados y la abrazo".

"Si mal no recuerdo. Luego me siento y acerco mi mano a su abdomen y espalda acariciándola y no observo objeción alguna. Observando que estaba a gusto. Al cabo de unos minutos posteriormente, el chico de rastas largas recuerda y propone que tiene un auto en tal esquina", prosiguió el detenido.

"En el camino observo que la chica se besaba con el chico morocho y no recuerdo si con alguno más, pero una vez que llegamos a la esquina donde estaba el auto recuerdo haberme quedado afuera contra la pared al lado de la panadería. Mientras que el morocho y la chica entran al auto del lado del acompañante. Casi pero no simultáneamente, observo que el de rastas largas ingresa del lado del conductor, mientras que el morocho baja dejando un poco abierta la puerta", relató Domínguez.

"Yo no estaba al tanto de lo que pasaba en el vehículo mientras discutía debido a que estaba de espaldas, y para cuando se dieron las piñas, se empieza a involucrar más gente con palos y corro con Cuzzoni para no ser golpeados", contó el procesado por "abuso sexual con acceso carnal, agravado por la intervención de dos o más personas".

Añadió que "en ningún momento ingrese al vehículo, solo extendí mi brazo dentro pidiendo un cigarrillo, no pasee alrededor haciendo guardia ni nada que se asimile a esa conducta. En ningún momento tome cocaína esa noche, sino que lo hice la noche anterior o sea el sábado".

Y por último sostuvo: "Recalco no hacer entrado por ninguna circunstancia al auto, no conozco el interior del auto., solo mi brazo para pedir un cigarrillo. También quiero mencionar que antes de ir al boliche no me bañe ni me cambie de short, suelo ser así dado que me da mucha fiaca hacerlo".