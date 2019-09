"Es una manera de paliar y volver a tener algo de poder adquisitivo. La idea es que el que pueda pagarlo ya, la empresa que tiene capacidad, lo va a hacer ya y la que no pueda, lo irá viendo en el transcurso de estos dos o tres meses", explicó. "Las empresas que no lo pueden pagar, no lo van a pagar", remarcó en diálogo con Radio Mitre.

El “bono” para privados rondará los $5.000 pero será "no remunerativo", es decir, no se aplicarán las cargas sociales para su efectivización, y "a cuenta de las próximas revisiones paritarias" para compensar la caída salarial. Asimismo, se baraja abonarlo en algunos casos, hasta en cinco cuotas.

El dirigente también evaluó que la administración de Mauricio Macri "no tiene plan productivo" y se quejó de que el Gobierno "lamentablemente ignoró a la industria" porque tiene preconceptos de que la industria es antigua. "Y la industria no es antigua ni moderna, tiene que ser competitiva", aseguró.

Consultado sobre sus expectativas respecto a un posible gobierno de Alberto Fernández, Acevedo reveló que se reunió con el candidato de Frente de Todos a comienzos de septiembre —previo al acto por los 50 años de la UIA en Tucumán— y que lo vio como una persona "preocupada por el futuro".