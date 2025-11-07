Diego Santilli deja el Congreso para asumir como ministro del interior

El dirigente del PRO formalizó su renuncia como diputado nacional y ya inició reuniones con los gobernadores Ignacio Torres y Raúl Jalil, en el marco de su futuro nuevo rol en el gabinete de Javier Milei.
El designado ministro del interior, Diego Santilli dejó este viernes su banca de diputado nacional para asumir su nuevo cargo para el que fue convocado por el presidente Javier Milei en reemplazo de Guillermo Francos.
Santilli, quien fue reelecto el 26 de octubre pasado por la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, decidió renunciar a su actual mandato previsto para el 10 de diciembre, para incorporarse de inmediato al Gabinete nacional.
Luego de una reunión previa junto a “Lule” y Martín Menem, el funcionario se dirigió a su nuevo despacho para iniciar la ronda de diálogo con los gobernadores. Tuvo un primer encuentro con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y luego con el de Catamarca, Raúl Jalil. De los encuentros también participó el por el recién asumido jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.
Santilli buscará avanzar en una “agenda federal” donde se priorice el diálogo político con los gobernadores. El ex vicejefe de Gobierno porteño llega a un área clave para la relación entre Casa Rosada y las provincias, en un momento en que el Ejecutivo busca recomponer puentes tras los últimos cambios en el gabinete.
