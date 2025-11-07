Diego Santilli deja el Congreso para asumir como ministro del interior

Santilli, quien fue reelecto el 26 de octubre pasado por la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, decidió renunciar a su actual mandato previsto para el 10 de diciembre, para incorporarse de inmediato al Gabinete nacional.

Primeras reuniones

Luego de una reunión previa junto a “Lule” y Martín Menem, el funcionario se dirigió a su nuevo despacho para iniciar la ronda de diálogo con los gobernadores. Tuvo un primer encuentro con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y luego con el de Catamarca, Raúl Jalil. De los encuentros también participó el por el recién asumido jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.

Agenda federal

Santilli buscará avanzar en una “agenda federal” donde se priorice el diálogo político con los gobernadores. El ex vicejefe de Gobierno porteño llega a un área clave para la relación entre Casa Rosada y las provincias, en un momento en que el Ejecutivo busca recomponer puentes tras los últimos cambios en el gabinete.