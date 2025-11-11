Política |

Diego Santilli juró como nuevo ministro del Interior

En un acto en la Casa Rosada, el Presidente formalizó la designación de Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior.

El presidente Javier Milei encabezó este martes el acto de jura de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. El evento contó con la presencia de familiares, amigos y dirigentes del oficialismo y del PRO.

Tras la lectura del Decreto 794/2025, que oficializó su nombramiento, Milei y Santilli compartieron un abrazo y saludaron a los invitados. En primera fila estuvieron Karina Milei, Martín Menem y varios ministros del Gabinete nacional.

santilli-jura

Primeros pasos en el cargo

Santilli asume con el desafío de recomponer el diálogo con los gobernadores y coordinar el trabajo político en torno al Presupuesto 2026, que será tratado en el Congreso en las próximas semanas.

En sus primeros encuentros, recibió en su despacho a los mandatarios de Chubut, Catamarca, San Juan y Córdoba. Algunos de ellos respaldaron la búsqueda de consenso, mientras que otros reclamaron revisar la distribución de fondos y la coparticipación federal.

ADEMÁS: Aceptan la renuncia de otro funcionario de Francos y hay más nombres en la mira

El nuevo ministro iniciará esta semana una recorrida por distintas provincias. En su agenda figuran reuniones con Rogelio Frigerio en Entre Ríos, Alfredo Cornejo en Mendoza, Leandro Zdero en Chaco, Claudio Poggi en San Luis, y Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, Santilli planea reunirse con Luis Caputo, titular del Ministerio de Economía, para analizar los pedidos de los distritos y buscar equilibrio entre las demandas provinciales y las metas fiscales del Gobierno.

