"No habrá una reforma previsional. La edad jubilatoria no será alterada. Jubilarse es un derecho y se debe respetar a rajatabla. Si por el motivo que fuere una persona deseara continuar trabajando después de cumplir la edad que establece la ley, nadie, en principio, debería obligarla a retirarse", señaló el jefe de Estado. Con relación a la reforma laboral, consideró que "los derechos de quienes trabajan no pueden ser alterados en su perjuicio. La justicia social jamás puede ser objeto de una negociación. El futuro de los argentinos y argentinas que trabajan lo hemos defendido y lo vamos a defender de manera inclaudicable".

Por otra parte, Fernández dijo en la Asamblea Legislativa que la inflación "es el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas en este momento y, sin ninguna duda, es también la principal preocupación y el principal desafío del Gobierno".

"Hay muchos factores que inciden en la inflación y todos tienen que ser atacados coordinadamente. Con los gravísimos problemas que arrastraba la economía argentina, que se vieron agravados en la pandemia, y con esa costumbre seriamente arraigada en muchos sectores de remarcar precios por las dudas, no logramos reducir la muy alta inflación que heredamos", enfatizó.

FERNÁNDEZ.jpg El presidente brindó su tercer discurso ante la Asamblea Legislativa del Congreso de la Nación.

También destacó que el país atraviesa una recuperación "generalizada y federal", que fue posible por "el alto nivel de protección que logramos con la vacunación y porque el Estado cuidó a las empresas en la Argentina".

Fernández hizo referencia, además, a la economía popular, y resaltó que es necesario "avanzar en su productividad y crecimiento construyendo nuevas generaciones de derechos".

"Necesitamos dotarla de créditos para que la producción impulse hacia arriba a los sectores más postergados. Debemos facilitar que el Estado compre sus insumos y haga partícipes a las cooperativas de trabajo en las pequeñas obras públicas que el Estado realiza", subrayó.

Al mismo tiempo, consideró necesario "impulsar su inclusión a través de un monotributo productivo que simplifique su formalización". En otro orden, cuestionó a la oposición por haber rechazado el proyecto de Presupuesto Nacional para 2022.

En ese sentido, expresó: "En estos casi 40 años de democracia, es la primera vez que se rechaza un presupuesto en este recinto, a lo que se debe sumar aquella vez cuando no se trató en 2010. Propusimos un presupuesto que dejamos a consideración del Parlamento con honestidad y humildad, que jamás fue un paquete cerrado, que siempre estuvo abierto a correcciones y mejoras".

"Dicen que los peronistas manejamos el Congreso como una escribanía, pero lo cierto es que en estos casi 40 años el Congreso Nacional solo ha dejado sin presupuesto a Cristina en 2010 y a mí en este año", se quejó.