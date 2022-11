Alberto, Cristina y el dilema por las PASO con final abierto

“Es un error estratégico y ético. Nosotros no podemos cambiar las reglas de juego electoral a seis meses del cierre de listas. Es un error. No hay condiciones para modificar las PASO”, aseguró Leandro Santoro, diputado y dirigente del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires y hombre de confianza del presidente Fernández.

Santoro fue el primero que salió a responder de manera directa a la embestida que desde el kirchnerismo y La Cámpora lanzaron para eliminar las PASO y que tuvo —entre otros— como voceros al propio ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, y al Cuervo Larroque.

La declaración de Santoro llegó poco después de que se supiera que Javier Milei y el bloque de los tres diputados de la Libertad Avanza anunciaron que no darían quórum para tratar en Diputados un proyecto que promueva la eliminación de las PASO.

Sin embargo, en el cristinismo no descartan un intento más para tratar de eliminar las PASO, ya que cuentan con el apoyo de muchos gobernadores que prefieren que no haya tantas elecciones el año que viene. Incluso, podrían contar con el apoyo de algunos diputados y senadores del PJ que tienen diferencias con el kirchnerismo, como los que representan a Córdoba, que siempre han estado en contra de las PASO.

En el ala dura del Frente de Todos se preparan para una última embestida. Sin embargo, no está claro si la propia Cristina jugará alguna ficha este viernes, cuando reaparezca en el acto de la UOM que se realizará en Pilar y en el que hablará por primera vez desde el intento de asesinato del que fue víctima el 1 de septiembre en la puerta de su casa en la Recoleta.

“Cristina no puede hacer un pedido público de eliminación de las PASO, porque fueron una creación suya y de Néstor tras la derrota en las Legislativas de 2009”, sostuvo un dirigente del Frente de Todos que dialoga con el entorno de la vicepresidenta.

En la Casa Rosada piensan parecido, y se ilusionan con el que discurso que dará Cristina el viernes no tendrá que ver con el tema de las PASO. Además, advierten, que si no se realizan las primarias el año que viene el oficialismo llegará “a ciegas” a la elección general. Y eso podría traer sorpresas negativas frente al posible crecimiento de Juntos por el Cambio.

“Con un 100 de inflación —por más que el trabajo de Massa esté siendo bastante bueno— las chances de ganar son pocas”, advierte un dirigente en estricto off the record. Además, hay varios funcionarios que aseguran que las PASO podrían servir para que el oficialismo mejore su performance entre las primarias y las generales. Citan como ejemplo lo que ocurrió con el propio Frente de Todos en el 2021 con las elecciones legislativas: que en las PASO perdió fuerte y logró recuperar un buen caudal de votos en las generales. Ese año también en Chaco ocurrió algo curioso: el peronismo perdió por 9 puntos en las PASO y en las generales logró ganar por dos puntos.

Estos ejemplos son los que hacen que muchos dirigentes quieran convencer al ala dura del kirchnerismo que el oficialismo puede crecer entre las PASO y las generales. Y que la decisión de Alberto Fernández de no suspender las primarias es la más indicada.

El presidente viene resistiendo la embestida del kirchnerismo más duro. En las últimas horas, se sumó también Sergio Massa, a quien Fernández considera siempre un aliado en su pulseada con Cristina Kirchner. En esta ocasión, el ministro de Economía le lanzó una estocada: “El Presidente tiene que llamar a la mesa política del Frente de Todos para fijar una única posición. No lo digo desde la cosa imperativa, lo digo desde la cosa inteligente. Hay cosas que en la coalición las tenemos que discutir cara a cara en una mesa, a puertas cerradas”, dijo.

Fernández hizo como que no lo había escuchado y desde su entorno salieron a decir que no está previsto llamar a ninguna mesa política para debatir la eliminación de las PASO. “Las cosas no van a cambiar. El presidente está convencido de que la unidad del Frente de Todos es prioridad”, aseguran en la Casa Rosada. Por ahora, la realización de las PASO parece ser una novela con final abierto.