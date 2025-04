Javier Milei cargó contra sus detractores por el acuerdo con el FMI: "La tienen adentro"

La dedicatoria tuvo como destinatario a quienes, según su consideración, son sus detractores por el acuerdo logrado por su administración con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Fue pronunciada durante un encendido discurso que dio este miércoles durante la EXPO EFI 2025.

Además de los elogios a su vocero y candidato a legislador porteño Manuel Adorni por su performance del martes por la noche en el debate, el jefe de Estado arremetió contra “los periodistas ensobrados, los sindigarcas, los profesionales funcionales al conjunto de hijos de puta que cagaron al país, los ñoños republicanos y los zurdos ridículos”. A todos los tildó de “mandriles”.

Desde la primera fila del evento organizado por la consultora Invecq de Esteban Domecq lo escucharon con atención no solo Adorni, sino también su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien el lunes participó del mismo evento, y los diputados nacionales oficialistas José Luis Espert y Lilia Lemoine.

En un largo discurso, Milei repasó, siempre según su visión, los principales hitos de una gestión que comenzó en diciembre de 2023 y llegó hasta la reciente salida del cepo. Entre otras cosas, declaró que el nivel de ajuste “con expansión” de “15 puntos del PBI en seis meses” que alcanzó junto a su equipo económico liderado por Caputo se merece ingresar al Récord Guiness.

En tanto, criticó a los “ñoños republicanos”, pidió aplausos para Caputo y lanzó: “Los liberales desalmados que no quieren a la gente sacaron de la pobreza a 10 millones de seres humanos, algo que nunca había pasado en la historia argentina con tanta fuerza en tan poco tiempo”.

Convencido de que su administración es la “mejor de la historia”, Milei se quejó contra aquellos que desconfiaron de las turbulencias que se podrían dar tras la eliminación de las restricciones sobre la compra de dólares y apuntó contra los “sanateros del tipo de cambio atrasado”, o sea, contra los economistas que no se mostraron de acuerdo con el esquema cambiario en los últimos meses.

“Anunciamos el primero de marzo que íbamos a ir a un acuerdo con el FMI y tenía que pasar por el Congreso, que no pasó nunca en la historia, todos hicieron acuerdos sin esas restricciones, se quejaron de la masterclass que le metimos a la política y les duele... Esperaban que no lo pudiéramos pasar por el Congreso, empezaron a llorar los ñoños republicanos... No me importan sus sentimientos, juego dentro de la ley, soy bilardista. Dentro de la cancha vale todo el reglamento, que la vayan a buscar, la tienen adentro“, dijo el Presidente.

Luis Caputo José Luis Espert Javier Milei Manuel Adorni.jpg Luis "Toto" Caputo, José Luis Espert, Javier Milei y Manuel Adorni, en una imagen que subió el vocero presidencial y también candidato a legislador porteño.

Luego, también tildó de “imbécil, incapaz e infradotado” al exministro de Economía Martín Guzmán, quien impulsó que los entendimientos con el organismo de crédito precisen para implementarse el aval del Legislativo. Además, se quejó de aquellos que -según él- “vaticinaban el peor de los escenarios” ante la salida del cepo.

“Durante marzo y la mitad de abril nosotros teníamos un acuerdo de confidencialidad con el FMI, no podíamos hablar, mientras que los imbéciles de los periodistas decían que no hablábamos. Era porque no podíamos soltar información. Todos enemigos de los argentinos, no del Gobierno, sino de los argentinos, los que han lucrado los últimos 100 años con este modelo empobrecedor. Ya sea, los empresarios prebendarios, los políticos corruptos, los periodistas ensobrados, los sindigarcas o los profesionales funcionales a este conjunto de hijos de puta que cagaron al país”, expresó Milei en el tramo más violento de su discurso.

Y continuó: “En ese contexto vaticinaban el peor de los resultados cuando queríamos abrir. Los laboratorios que venden Adermicina están felices con tanto dolor en los mandriles”.