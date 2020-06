Alberto Fernández anunció que en los próximos días mandará el proyecto de ley de reforma de la justicia

Durante una entrevista realizada con Radio Nacional y vía teleconferencia, el presidente Alberto Fernández dijo que el país está "muy lejos de resolver el problema de la pandemia" y consideró que hay que "ser muy firmes y duros, y hacer entender que circular es un riesgo enorme" en el Área Metropolitana Buenos Aires, ante la suba de contagios de los últimos días.

El presidente también explicó que "cuanto más apertura hay, más facilidad de que el virus circule y contagie", y sostuvo que la pandemia por coronavirus "cambió las urgencias" del gobierno nacional y que por eso "las prioridades se han visto alteradas".

"Argentina sigue teniendo las mismas carencias del 10 de diciembre y algunas se complicaron mucho más como consecuencia de la pandemia, que complicó absolutamente todo", dijo el jefe de Estado.

Desde la Quinta Presidencial de Olivos, el presidente de la Nación brindó una entrevista simultánea, por primera vez en la historia, con once periodistas de las emisoras de Radio Nacional y RAE, con transmisión en vivo por Televisión Pública.

La videoconferencia se realizó desde la quinta de Olivos, y en ella participan Luisa Valmaggia de la emisora de Buenos Aires; Oscar Humacata de Salta; Fabiana Pérez de Río Turbio; Francisco Peralta de Esquel; Marcelo Ayala de RAE; Nicolás Fassi de Córdoba; Claudia Cabrera de San Juan; Rodrigo Sepúlveda Reyes de Mendoza; Virginia Calzada Frache de Bahía Blanca; Virginia Demichelis de Paraná y Sonia Tessa de Rosario.

Asimismo, el presidente Alberto Fernández aseguró que le dan "asco" y "vergüenza" las escuchas ilegales realizadas presuntamente por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno anterior, en tanto que adelantó que el Poder Ejecutivo va a enviar en los próximos días al Congreso el proyecto de ley de reforma judicial, ya que es "lo que reclaman todos los argentinos".

Fernández fue tajante con respecto a los casos de supuesto espionaje a políticos, periodistas, dirigentes sociales y empresarios que ya investiga la justicia. "Me da asco. No me cabe en la cabeza que el Estado espíe lo que hace un opositor, un empresario o a un periodista", dijo el mandatario en la entrevista, transmitida por radio Nacional y el servicio RAE, por medio del cual se publicará en ocho idiomas para el mundo.

"Estos casos me irritan porque es absolutamente contrario a un estado de derecho", dijo Fernández, quien agregó: "Me da vergüenza que las peores prácticas de una dictadura se hayan utilizado en democracia. En este Gobierno no van a ocurrir estos casos de espionaje", remarcó.Asimismo, dijo que ayer envió al Parlamento el pliego para que sea nombrada como titular de la AFI Cristina Caamaño y que en los "próximos días" mandará el proyecto de ley de reforma de la justicia porque "es lo que más reclaman todos los argentinos: tener una mejor justicia en todas las instancias".

Por otro lado, aclaró que el Gobierno "no ha abdicado de mandar la ley de legalización del aborto" y destacó que "es un tema importante a resolver" que no ha dejado de lado sino que "se enviará cuando la situación de la pandemia se calme un poco".

A la hora de hablar sobre el futuro del país luego de la pandemia por coronavirus, Fernández consideró que "la economía post pandemia va a ser movilizada por el Estado porque gran parte del incentivo será a través de la obra pública y la construcción de viviendas", aunque también están "preparando un programa para incentivar la inversión privada con créditos blandos".

Otro de los temas al que se refirió el mandatario fue la cuestión Malvinas, sobre la que afirmó que "sigue siendo una demanda constante de la Argentina" y que "volverá a ser una política de Estado porque consideramos que "el Reino Unido está usurpando tierra argentina".

"Vamos a exigir lo que le corresponde por derecho a la Argentina en forma pacífica y moderada en los organismos internacionales", concluyó.