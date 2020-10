A continuación, las frases más destacadas del Presidente:

"La pandemia nos obliga a repensar el mundo, que difícilmente vuelva a ser lo que fue. Hay que repensar ventajas y desventajas de lo que vivíamos hasta que el virus apareció".

"A veces parece que el virus se va, pero siempre está volviendo”.

“Cuando asumimos el país estaba en terapia intensiva. Se habían endeudado alocadamente. Teníamos una Argentina recesiva".

“La cuarentena temprana sirvió para poner de pie lo que había sido derribado".

"Con la pandemia, de repente, todos entendimos que el individualismo no servía. Pude ver muchísimas empresas pequeñas y medianas en la Argentina que se reinventaron. Muchas empresas se sumaron a colaborar, fue muy útil ese aporte que hicieron los empresarios".

"El tiempo que se viene exige pensar el desarrollo de otro modo".

"La pandemia dejó al descubierto muchas cosas, como que ese capitalismo especulativo y financiero puede derrumbarse con una facilidad increíble".

"Hay que construir un capitalismo solidario, con diálogo y donde los mercados funcionen como corresponden".

"Si el desarrollo no es generalizado y alcanza a todos los sectores, no sirve y trae conflictos. Necesitamos que la Argentina crezca con confianza y que los empresarios entiendan que debemos trabajar juntos".

"Estamos enfrentando un problema por la falta de divisas que objetivamente heredamos. Están los que plantean que se viene una devaluación, que podemos quedarnos con depósitos; jamás haría semejante cosa".

"Es imperdonable seguir haciendo las cosas mal y que la justicia legitime peores prácticas. Hay que recuperar la convivencia democrática".

"Esa Argentina dividida solo trae problemas. Estos días de marchas y marchas donde solo se hacen reclamos y hasta protestas en domicilios particulares; este país no funciona más".

ADEMÁS:

Alberto Fernández: "Los últimos cuatro años son inexplicables"

“Anunciaremos en Vaca Muerta el Plan Gas, que seguramente va a generar mucha inversión en la zona y en toda la Argentina. Tenemos un potencial enorme de producción que nos garantiza el gas que necesitamos y que tengamos excedentes exportables de gas".

"Queremos convertir a la construcción en una gran oportunidad de inversión y a la obra pública como un gran motor".

"En tiempos en que ahorrar en dólares es costoso y difícil, como alternativa que los argentinos encuentran para poder sostener una rentabilidad mínima de sus ahorros, queremos darle alternativas para poder invertir en otras cosas y que ganen también. La construcción es una gran oportunidad para hacerlo y en los próximos días sacaremos medidas que den cuenta de lo que estamos diciendo".

"Veo un 2021 que ofrece muchísimas posibilidades".

"Cada vez que lean que somos un gobierno antiempresario, piensen en el ATP y piensen si algún gobierno se preocupó tanto por cuidar a las empresas, pequeñas y medianas".

"Que no los confundan. Tenemos la oportunidad de levantarnos otra vez, Cuento con ustedes".

"Queremos que la Argentina tenga calidad institucional y eso lo hacemos, no para impunidad de nadie, ni para beneficiarnos nosotros, sino para que la Argentina recupere una justicia que se ha perdido".

"¿Qué pensarían ustedes si las vacantes que hoy existen en la Justicia yo las cubro cambiando o poniendo a jueces amigos míos, sacándolos de un tribunal y poniéndolos en otro? ¿Creen que esa es una mejor Justicia? Eso es lo que pasó, lo que se hizo con el silencio cómplice de muchos, y eso está mal".

"Si yo quisiera ser un sinvergüenza que aprovecha ese antecedente para que la Justicia ´se organice´ entre comillas, con esas lógicas, me hubiera quedado callado y hubiera aprovechado los precedentes de los que me precedieron en el cargo. Yo no creo en eso. Yo creo que la seguridad jurídica que reclaman ustedes exige jueces dignos y probos, y esos jueces dignos y probos tienen que dar un concurso de oposición, un concurso de antecedentes, tienen que pasar por el acuerdo el Senado y ser designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Cuando eso no pasa, la dignidad y la probidad de los jueces está puesta en tela de juicio, y el sistema judicial sufre".

"Yo soy alguien que cree verdaderamente en la democracia y en el sistema republicano y, por eso, exijo que las instituciones se construyan en función de las pautas que la Constitución fija".

"Esas batallas muchas veces son mostradas mediáticamente como batallas irracionales. Lo único irracional es seguir con las mismas prácticas, que lo único que hacen es seguir haciendo las cosas mal, y lo más importante es que la Justicia las legitima y, ahí sí, quedamos en el peor de los mundos".