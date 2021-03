Alberto Fernández contra las "críticas malintencionadas"

El presidente Alberto Fernández aseguró ante la Asamblea Legislativa que no llegó a la Casa Rosada para dejarse "aturdir por las críticas malintencionadas".

El presidente Alberto Fernández aseguró este mediodía que no llegó a la Casa Rosada para dejarse "aturdir por las críticas malintencionadas" de sectores de la oposición. "Ningún gobierno puede no cometer errores, pero todo gobierno sensible debe corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio", destacó Fernández.