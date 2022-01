Alberto Fernández: "Cristina no está de acuerdo con la renuncia de Máximo"

En cuanto a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, reveló que Cristina Kirchner "no está de acuerdo" con dicha decisión y contó que intentó convencerlo. "Me dijo que tomó esta decisión y francamente le dije que no era necesario que la tome", indicó.

Máximo "me dijo que se sentía mejor volviendo al llano entre los diputados, pudiendo expresar mejor su parecer en un espacio plural y amplio, con diversidad de opiniones. Inicialmente lo traté de convencer, pero después me di cuenta que era su decisión", añadió el jefe de Estado.

Ante la consulta de cuál es la opinión de la vicepresidenta con este entendimiento con el FMI, Fernández aseguró: "Hablé antes de firmarlo y yo sé que tiene una mirada distinta. Pero hay un momento en dónde hay que tomar una decisión, y yo tome esta. Lo hice preservando la economía argentina y que es el mejor acuerdo que se podía lograr".

"El Fondo ha hecho una crítica del crédito que le dio a Mauricio Macri. Tendría que revisar eso, porque le prestó algo que sabía que Argentina no le podía devolver", añadió Alberto Fernández y recalcó que seguirán insistiendo en que "que esa sobretasa no debe ser cobrada y mucho menos a un país como Argentina".

Por otro lado, subrayó que lo eligieron Presidente "para que resuelva problemas" y que la deuda con el Fondo "era uno de los mayores problemas". También recordó que este acuerdo no es muy diferente al que llegó Néstor Kirchner hace casi dos décadas cuando asumió a la presidencia y del que él participó cómo uno de los negociadores.