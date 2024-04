Alberto Fernández, duro contra Javier Milei: ironías con Conan y las fuerzas del cielo

"Si el Presidente se refirió a mí llamándome 'títere', quiero decirle que no lo soy, no lo fui ni lo seré. También debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo), que las 'fuerzas del cielo' no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas", sostuvo el exmandatario.

A través de una publicación en sus redes sociales, el dirigente peronista ironizó: "Hecha esta aclaración, y entendiendo que se ha referido a un video que subí a las redes en el que se señalaba quiénes 'se beneficiaron del modelo empobrecedor del pasado', debo decir que temo que el Presidente se siga informando por Jumbo bot".

Fernández recordó que "el programa acordado con el FMI establecía que en 2023 el Estado Nacional debía reflejar un déficit de 1,9%" y señaló que "finalmente, como consecuencia de la sequía y sus efectos sobre la economía, el déficit fiscal fue del 2,7%. Esto significa que el desvío sobre el programa fue del 0,8 pp".

"En ese escenario, donde la industria crecía, la desocupación era la más baja de los últimos 38 años, la obra pública generaba desarrollo, la salud, la educación y la ciencia y tecnología estaban financiadas por el Estado y conducidas por personas experimentadas en esas materias, ni había una hiperinflación del 15.000% como afirmó al asumir, ni el déficit era del 15% como dijo antes o del 5 % como dijo ahora", añadió.

Y continuó: "Algo más. No dije que su ajuste es insignificante. Su ajuste es inhumano, brutal y fundamentalmente innecesario. Lo insignificante es el falso resultado fiscal que dice haber logrado con semejante ajuste y que dio a conocer en una cadena nacional penosa".

Como cierre, Alberto Fernández lanzó: "Basta de mentir Presidente, ya está probado que la mentira tiene patas cortas".

Milei: "Con semejante recorte del gasto les estoy devolviendo libertad a lo loco"

El presidente Javier Milei celebró que "recorte del gasto público" que hizo su gobierno y destacó que con esa gestión está "devolviendo libertad a lo loco" a los argentinos, al tiempo que vaticinó mejoras en la economía y dijo que ya llegará el tiempo de cerrar el Banco Central.

Al hablar en la cena anual de la Fundación Libertad ante un público que le festejó cada frase, el mandatario dio una exposición sobre la "historia del dinero" para luego pasar a hablar de la "coyuntura".

En ese pasaje de su discurso, recordó cuando se vendían productos con sal y condimentos: "Eso es porque comer sin condimentos es una inmundicia, traten de hacerlo, es una cosa horrible, como ponerse a dieta, pero hay algunas dietas que son un poquito más complicadas, sobre todo la del gasto público".

"Más que aplausos deberíamos estar regocijándonos porque por primera vez le estamos dando duro y parejo al gasto público. Estamos cumpliendo el sueño de (uno sus ídolos el economista Murray) Rothbard", resaltó.

Y enfatizó: "Es increíble, una caída real del 35 por ciento del gasto público... vamos muchachos, eso es sacar al estado del medio, la verdadera presión fiscal es el estado. Si le pegamos semejante recorte (al gasto) vamos que le estoy devolviendo libertad a lo loco".