Cristina sobre el gobierno de Milei: "Mas que anarco-capitalismo es anarco-colonialismo"

"Si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre y no puede llegar a fin de mes, de qué te sirve" la legitimidad, se preguntó la ex jefa de Estado en un acto celebrado en Quilmes.

Cristina Kirchner habló ante la militancia por primera vez desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) al frente de la Casa Rosada y lo hizo con fuertes definiciones sobre el gobierno nacional.

El acto se realizó con motivo de la inauguración del microestadio "Presidente Néstor Kirchner" en Quilmes, junto a la intendenta de ese distrito, Mayra Mendoza, una de las dirigentes más cercanas al diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Embed

"No tenés superávit"

Cristina cuestionó el modelo de Javier Milei al considerar que “el pueblo está siendo sometido a un inútil sacrificio” y le respondió al Presidente sobre la cadena nacional en la que festejó el superávit fiscal: “No, hermano, no tenés superávit, mirá todo lo que debés”.

"El lunes se tratará la Ley de Bases que es privatización, reforma laboral y reducción impositiva. Cuando Néstor llegó a la presidencia todo era privado, hasta las jubilaciones: YPF, Aerolíneas. Yo era diputada y permanentemente comenzó a plan en el año 2000 tuvimos déficit cero y cayó igual por la crisis del 2008″, agregó en un discurso acompañado de datos y filminas proyectadas en un pantalla gigante .

Falta de plan

“A este Gobierno le falta un plan. No tiene plan de estabilización, mire cómo se lo digo. Que sí lo tuvo el Gobierno anterior (el de Carlos Menem) que fue la convertibilidad sostenida por la venta del patrimonio nacional y por el endeudamiento. Solamente tiene un plan de ajuste”, alertó y denunció que “más que un anarcocapitalismo este es un gobierno anarco-colonialismo”.

Las prepagas

“El Presidente tiene que dar un golpe de timón a estas políticas. Eso de que el mercado no tiene fallas... ¿Qué pasó con las prepagas? Dio marcha atrás y no resolvió nada”, lanzó. “Lo vamos a ayudar, si quieren convertir a la Argentina de nuevo donde se lleven las riquezas y eliminar la clase media me voy a pintar de avatares y me pinto de celeste. De colonia otra vez nosotros no”, advirtió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CFKArgentina/status/1783234089224445997&partner=&hide_thread=false El lunes temprano, recibí una invitación de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, para la inauguración del microestadio Presidente Néstor Kirchner, que se llevará a cabo este próximo sábado a 21 años de le elección presidencial del 27 de abril del 2003, en la que mi compañero… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 24, 2024

“Andamos con algunas certezas (los peronistas) que no teníamos en el 2019: primera certeza es que con los modales de este Presidente no me jodan más. La verdad es que no eran los modales. Todos sabemos de lo que se trataba con los que no se doblegan. Nos votaron en 2019 porque querían una vida organizada y se acordaban de cómo vivían hasta el 2015. Esto también nos obliga a pensar. No vayan a los canales a hablar mal de un compañero”, dijo la ex vicepresidenta.

"No adoctrinamos en las escuelas"

Cristina también cuestionó a Milei por el trato de la educación pública y negó que durante su gestión se haya "adoctrinado" en las escuelas.

"Si hubiéramos adoctrinado en los colegios él no sería Presidente ¿de qué habla este hombre?", remarcó la ex mandataria en un acto en Quilmes y destacó la marcha federal universitaria del martes por su gran magnitud.

La presencia de Axel Kicillof

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, estuvo presente el el acto en medio de una jornada agitada, ya que participó, además, en el acto que organizó el intendente de Ensenada, Mario Secco, y en el que tuvo lugar en Avellaneda junto al jefe comunal local, Jorge Ferraresi.

La obra que se inaugurará en Quilmes comenzó a construirse durante la gestión del exintendente Francisco Gutiérrez, entre 2007 y 2015. Pero luego estuvo detenida hasta 2021, cuando comenzó la puesta en valor.