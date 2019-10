ADEMÁS:

Alberto Fernández: "Tengo 40 años en la política, si no sé debatir estoy en un problema"

Kicillof: "La situación de la deuda es grave"

De Vido dijo que va a demostrar que Midlin es testaferro de Macri

Frases destacadas de Alberto Fernández

• “Hace cuatro años hubo otro debate, en ese debate alguien mintió mucho, y hoy esa persona es presidente. Y el que dijo la verdad hoy está en primera fila. Les propongo que empecemos a pensar que país queremos, juntos.”

• “Todos sabemos que la globalización vino para quedarse y tenemos que afrontarla. Podemos discutir como entrar en el mundo dignamente, de pie. Esto es así. América Latina tiene muchas regiones, todas dispersas. Nosotros estamos en el Mercosur, un espacio que, desde hace muchos años, está abandonado. Nosotros tenemos que volver a unir a Latinoamérica. Yo no le tengo miedo a la apertura, pero no voy a permitir que eso se lleve puesto a los trabajadores. Queremos que volvamos a reivindicar nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, en memoria de todos los soldados que dieron la vida por el país.”

• “Me sorprende las cosas que dice el presidente. No sé qué país gobierna. Pasaron siete semestres y no entró un centavo. No alcanza con las fotos ni con el G20.”

• “Venezuela tiene problemas, los que viven en el país y los que tuvieron que emigrar. Pero los que tienen que solucionar esos problemas son los propios venezolanos. Macri está preparando la ruptura diplomática. Que ningún soldado argentino participe de una intervención militar.”

• “Un lugar donde el gobierno de Macri fracasó rotundamente fue en la economía, pensó que para bajar la inflación había que atacar el consumo y le sacó plata a la gente de su bolsillo. Argentina es un país donde se consume el 70% de lo que produce, y cuando se afecte eso aumenta la pobreza y el desempleo. Macri se va a ir con un 35% de pobres. Hoy tenemos una deuda externa increíble, del 100% del PBI. Eso nos pasó. Podemos cambiar, pero tenemos que generar consumo, ayudar a las exportaciones para pagar la deuda y seguir produciendo y terminar con la política de la imposición. Propongo que nos sentemos en una mesa, todos, y diseñemos que país queremos construir. Macri no se enteró, pero nos hizo un daño enorme, y reconstruirlo va a depender del esfuerzo de todos.”

• “De los 39 mil millones que nos dio el fondo, se fugaron 30 mil. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Ya es hora de que deje de mentir, se acabó.”

• “Yo no creo que la economía se resuelva con dogmas y respuestas predeterminadas. Nunca me van a ver en contra de lo que producen y trabajan.”

• “Acá parece que hay gente que piensa que los Derechos Humanos son un curro o que el genocidio no existió. Estas cosas no se pueden discutir más. No hay mucho más que hablar. Pero sí hay que hablar de las nuevas demandas. El colectivo feminista irrumpió de forma increíble y tiene que llamarnos la atención. Nos han mostrado la desigualdad que padecen las mujeres, que sufren mayor desempleo que los varones, por ejemplo. Tenemos que cambiar las reglas. Las leyes no tienen que ser diversas. Presidente, si a usted le preocupa la Violencia de Género, aumente el presupuesto. Nosotros vamos a crear el Ministerio de la Mujer y la Diversidad."

• “Todos saben lo que yo pienso sobre los abortos. Eso es algo que ocurre. Penalizarlos solo hace que sean clandestinos. Terminemos con la hipocresía. Vamos a legalizar el Aborto Legal en los hospitales, como lo hacen las ricas en las clínicas."

• “Si hay dos cosas que no atendió el gobierno de Macri son la salud y la educación. Las vacunas y los insumos estaban en crisis y volvieron a asomar enfermedades que estaban desaparecidas. La educación pública tampoco le importa, hasta piensa que hay gente que tiene la desgracia de caer en la educación pública y una gobernadora que cree que los pobres no van a la Universidad. La educación pública se llena de hijos de trabajadores. Yo le voy a dar mucha atención a la educación, ahí está el futuro. Y a la Ciencia y la Tecnología, porque este gobierno destrató al Conicet. Para desarrollar el conocimiento hay que dar oportunidades en todos los lugares de la patria.”

• “Yo pensé que íbamos a debatir enserio pero Macri no hace más que mentir y decir estupideces.”

• “Dos mil puntos de riesgo país y hemos vuelto al mundo, que raro lo que dice Macri. Empujaron a la clase media a la pobreza. Después nos quieren hacer creer que los argentinos chocamos siempre con la misma piedra cuando la misma pierda son ellos. Ya no hay más paciencia. Entre todos y todas podemos poner a la Argentina de pie, cuenten conmigo para eso.”