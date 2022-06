Alberto Fernández irá a la Cumbre de las Américas

La noticia fue confirmada este miércoles por la Cancillería, que trabaja a contra reloj en la discusión del documento final del foro americano y en posibles encuentros bilaterales, empezando por uno con Joe Biden que sigue sin confirmarse.

El presidente estará acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores (Cafiero), a Producción (Matías Kulfas) y Salud (Carla Vizzotti) a varios secretarios de Estado, más la vocera Gabriela Cerutti.

Cabe recordar que Fernández criticó duramente las exclusiones de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, en la que el anfitrión es Joe Biden y quien considera a sus gobernantes de esos tres países “abiertamente dictadores”.

Fernández se alió a Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que si no invitaban a estos países directamente no iría a la Cumbre. Washington no los va a invitar. Y Fernández, a diferencia del mexicano, no confirmaba si iba o no iba a hasta este fin de semana en que se empezó a despejar su participación tras unos enredos.

Para junio, la agenda internacional del Presidente no solo marca la Cumbre de las Américas. Tendrá, a su vez, otras dos actividades de relevancia: la reunión de jefes de Estado del grupo de países emergentes Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) -tras la invitación especial al país que cursó el mandatario chino Xi Jinping- y el encuentro del G7 que se realizará el 27 en Baviera, Alemania.

Será un mes intenso en el escenario internacional, tras la gira europea que realizó en la primera quincena de mayo, que lo llevó por España, Alemania y Francia.