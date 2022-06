Todo comenzó ayer al mediodía, cuando Alberto Fernández dio un discurso al encabezar el acto de inicio de las obras de ampliación de la Ruta Nacional 3, una de las obras que se iniciaron bajo el sistema de Participación Público y Privada (PPP) impulsado por el macrismo. Allí, el presidente aseguró que “cuando el Estado se hizo cargo de las obras bajaron un 70% los precios”.

“Estoy esperando que un juez llame a esos ladrones de guante blanco y les pida explicaciones por la deuda que tomaron en nombre de la Argentina, para que expliquen los parques eólicos, la estafa al Correo, con los peajes. Estoy esperando que la justicia se dignifique a sí misma y llame a los poderosos a rendir cuentas”, aseguró el presidente, escoltado por Sergio Massa y Axel Kicillof.

Desde Uruguay, la respuesta de Macri no se hizo esperar. “Está fuera de sí, desencajado”, dijo el ex presidente refiriéndose al actual presidente. Y añadió: “Guante blanco, todas esas cosas, un disparate. Sin palabras, está fuera de quicio”.

“Lo más patético es que se ha pasado hablando de la deuda y clarifiquemos un par de cosas: la deuda que tomamos fue para pagar el déficit que nos dejaron; segundo, el FMI entró a darnos una mano cuando se acabó el crédito para poder pagar las deudas que se vencían, muchas que eran de ellos”, respondió el ex presidente a la pregunta que le hicieron durante una entrevista con una radio de Uruguay, donde viajó para participar de un evento.

Macri reapareció en los últimos días en la escena mediática y ha sido lo suficientemente confuso sobre la posibilidad de su candidatura a presidente en 2023 por Juntos por el Cambio como para desatar un sismo dentro de la coalición opositora. Algo parecido pasa con la figura de Alberto Fernández, quien en su momento aseguró que sería candidato a la reelección el año próximo, y luego se retractó asegurando que no es momento para hablar de eso.

Ambos dudan sobre su lugar en la carrera presidencial para el 2023, pero no dudan en lanzar duras críticas al otro, como si ya estuvieran en plena campaña electoral.

“Es una persona que ha destruido el valor de la palabra presidencial. Hablar con alguien que te dice una cosa a la mañana y otra a la tarde todos los días, pierde todo valor”, dijo Macri al referirse a Alberto Fernandez.

“Hay cosas que el mercado no resuelve. Aquello que no es rentable, el mercado no lo resuelve. Por eso, aquellos que confiaron en los mercados nos dejaron sin universidades, sin escuelas y sin caminos porque no es rentable para los privados hacer eso”, dijo el presidente en clara alusión a su antecesor, aunque sin nombrarlo.

Así las cosas, este parecer ser el primer capítulo de una larga saga digna de Netflix. Un guión que les permite a los protagonistas, al menos por un rato, olvidar los conflictos internos que cada uno de ellos tiene dentro de sus espacios políticos.