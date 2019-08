Fernández también habló sobre la llamada telefónica que le hizo el Presidente. "Tuvimos una buena charla. Me planteó su preocupación y le di mi opinión. Manifesté mi voluntad de hacer todo lo que esté a mi alcance", dijo y agregó que "exprese mi voluntad de ayudar dentro de los límites".

Frases destacadas de Alberto Fernández:

• "Representamos cosas muy diferentes, tenemos miradas muy distintas sobre el país. Es muy difícil que avale sus políticas, soy opositor."

• "Me pareció una buena oportunidad de llevar tranquilidad a la sociedad y a los mercados."

• "Nosotros sentimos que la gente ha respaldado nuestra propuesta. (…) Y no desconoce las deudas que el Gobierno a contraído, pero sí supone un forma distinta de afrontarla.”

• "No hace falta que nos veamos, hace falta que tengamos un diálogo franco y abierto para ayudarnos. Él es el Presidente, no hace falta que me vea. Yo tengo la vocación, pero no puedo hacer nada. Sí creo que hemos dado un paso."

• "Las medidas de esta mañana pueden ser vistas de distintos modos. En primer lugar, promueven el consumo. Pero en el contexto que se toman pueden ser muy riesgosas. Lo que quiero es que salga bien y que no esté mal."

• "El dólar no valía lo que valía, me lo pasé diciendo todas las elecciones. Esa fue la estrategia con las leliqs, algo estaba contenido. Cuando se supo el resultado electoral, eso explotó."

• "El Presidente tiene que llegar al 10 de diciembre. Hay que ayudarlo a llevar adelante la transición."

• "Me parece que el Presidente está en una posición muy compleja: la de candidato y la de presidente. Lo que quiero es que prime la condición de presidente."

• "Si (Roberto) Lavagna puede aportar algo, el que debería llamarlo es el Presidente, no yo. Todos saben la opinión que yo tengo de Roberto Lavagna. Por lo que lo conozco, debe tener una mirada muy parecida a la mía. Yo quisiera que paren de pedir créditos."

• "Desdíganse de eso que nosotros éramos Venezuela, los del descalabro fueron ellos. Que se hagan cargo que ellos son los responsables de la crisis argentina (…). ¿Qué tengo que ver yo con todo lo que estuvieron diciendo ellos."

• "(Sobre la charla telefónica) Rompimos una barrera que parecía imposible que es la de hablar. Lo conocí alguna vez y nunca lo traté de usted. Fue una charla franca en la que planteé lo que yo creía que era lo mejor para la Argentina."

• "No me animaría a decirle a un presidente lo que tiene que hacer, pero sí le expresé mis ideas de cómo se tienen que hacer algunas cosas."

