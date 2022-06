Alberto Fernández le pidió al Gabinete "redoblar esfuerzos"

"Fue una reunión extremadamente positiva, y recibiendo indicaciones a cada área del presidente. Todas las indicaciones fueron basadas a la gestión del gobierno, él conoce en detalle cada área. Fueron preguntas muy puntuales a cada ministro y ministra y el pedido formal fue redoblar esfuerzos en la gestión, privilegiando a los grupos más vulnerables", expresó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en conferencia de prensa.

Manzur comentó además que el presidente le dio la indicación "para empezar a avanzar en aumentar el corte de biodiesel en los combustibles", para abastecer la demanda en el Interior del país.

"Uno de los capítulos que tocamos en la reunión tuvo que ver con las tasas de inflación que hay en todo el mundo y el valor del gasoil que se ha duplicado en América del Norte y Europa. Esto impacta y nosotros queremos seguir acompañando el crecimiento de Argentina. Esto hace aumentar la demanda. Vamos a avanzar con la indicación del presidente de aumentar el corte de biodiesel. Si esta iniciativa se pone en marcha, se aumentará el almacenamiento", dijo.

Y agregó: "Sabemos todo lo que está pasando con la volatilidad de los mercados, hay una inestabilidad importante. El presidente está trabajando a diario en el marco de esta inestabilidad. Argentina no es una isla, el Gobierno está transitando este momento con mucho esfuerzo".

Al ser consultado sobre el tema del avión retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza, Manzur señaló: "En la Reunión de Gabinete, cada área mencionó todo lo actuado, y todo lo actuado fue correcto".

Por su parte, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aseguró que con el avión de bandera venezolana "se han cumplido con todos los pasos" reglamentarios.

"El 6 de junio llegó este avión con procedencia de Caracas, se detuvo en Córdoba por cuestiones climatológicas y volvió a despegar para llegar a Ezeiza con autopartes, que ya están en destino tras ser analizadas. El personal que venía, 14 venezolanos y 5 iraníes, no tenían ningún impedimento para ingresar al país ni clave roja de INTERPOL. Con posterioridad recibimos algunos datos de agencias internacionales sobre el avión, no de las personas. Hay una particular indicación sobre una persona, respecto a uno de los tripulantes que tiene un homónimo con participación en los Quds y las fuerzas revolucionarias iraníes, sólo la condición de homónimo. Hace minutos, el chequeo nuestro no cambió nada de lo que se había hecho hasta el momento. El juez por su parte le retuvo el pasaporte a todos los tripulantes y todo lo que hay es lo que se sabe", explicó Fernández.

De la conferencia con los medios también participaron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.