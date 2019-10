Alberto Fernández: "Lo único que hizo Macri fue destruir el trabajo"

Fernández dio un encendido discurso y le apuntó en particular a Mauricio Macri. "Presidente, no prometa aquello que prometió en 2015 y no cumplió, no venga a decirnos que llegó la hora del trabajo y de combatir la pobreza", disparó el candidato presidencial, al tiempo que subrayó que "lo único que hizo fue sumergir en la pobreza a cinco millones de argentinos".

Durante el acto, Fernández habló de la "herencia" que dejará Macri y señaló: "Sé que voy a manejar una Argentina que gobernaron ladrones de guante blanco, que le dieron a sus amigos empresarios los mejores negocios de la argentina y que esos negocios tuvimos que pagarlos la mayoría de los argentinos".

Las frases destacadas de Fernández

• "Al cabo de cuatro años, han sumergido a la pobreza a millones de argentinos, han visto cerrar empresas. Y hoy recién el presidente se dio cuenta que esto no puede pasar."

• "Lo que vamos a entender de aquí en adelante es que el mayor pecado que podemos cometer es dividirnos y que vuelvan a poder los que nos destruyeron."

• "El país que nos dejan es tierra arrazada. Yo no voy a quejarme de la herencia que recibiré, porque lo conozco. Porque Macri y su gobierno son ladrones de guantes blancos."

• "Siempre pagan los que menos tienen. Siempre los mismos pagan los platos rotos de estos canallas. Debemos unirnos para cumplir los desafíos venideros."

• "No es posible que, en el Siglo 21, un país que se jacta de alimentar a 400 millones de personas no pueda terminar con el flagelo del hambre en Argentina."

• "Se ponen nerviosos porque digo que los jubilados van a tener sus medicamentos gratis y preguntan quién lo va a pagar, lo vamos a pagar los argentinos, todos nosotros."

• "Hoy tenía que estar Cristina y estoy yo porque Cristina tiene que viajar 5000 kilómetros para cuidar a su hija por la impericia que se vive en el país."

ADEMÁS:

Removieron la estatua de Néstor Kirchner de la sede de Unasur

Mauricio Macri: "Sé que la clase media fue la que hizo el mayor esfuerzo"