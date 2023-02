Alberto Fernández entre Massa y Scioli. ¿El presidente juega a ser el gran elector?

Pero el presidente quiere ser el que decida quién será el próximo candidato, por eso elige tener gestos de cercanía con Sergio Massa mientras desliza la idea de que la candidatura de Daniel Scioli fue impulsada desde la Casa Rosada.

En realidad, Alberto Fernández continúa meditando qué hacer con su núcleo íntimo, su grupo de leales desde que comenzó la gestión en 2019. Pero intenta imponer un juego él definirá quién será el candidato a presidente para octubre próximo, en caso de que él mismo decida no competir.

Tal vez por eso publicó un tuit muy elogioso de la gestión de Malena Galmarini, la titular de Aysa y esposa de Sergio Massa. “El trabajo realizado en @AySA_Oficial por @MalenaMassa ha sido enorme. Más agua potable para millones de personas y más cloacas para mejorar la vida de nuestro pueblo”, puso en su cuenta de Twitter en respuesta a un tuit de Malena en el que se podía ver a un chico sorprendido al ver salir agua de una canilla.

Embed El trabajo realizado en @AySA_Oficial por @MalenaMassa ha sido enorme. Mas agua potable para millones de personas y más cloacas para mejorar la vida de nuestro pueblo. De eso se trata. Dejar de lado el barullo político y atender el murmullo de los que más necesitan del Estado. https://t.co/4yB75TGLuO — Alberto Fernández (@alferdez) February 25, 2023

Si bien el presidente nunca tuvo una mala relación con Malena Galmarini, no se había mostrado tan elocuente con la gestión de la titular de Aysa. Todo esto mientras Massa está en la India negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se flexibilicen algunas de las metas del acuerdo firmado con ese organismo multilateral.

La idea de que Alberto Fernández y Sergio Massa serán los encargados de definir quién será el candidato del Frente de Todos en octubre ya la había deslizado días atrás el ministro de Seguridad Aníbal Fernández.“Ni Massa ni Alberto tienen posiciones débiles. Yo supongo que finalmente un acuerdo entre ellos dos es el que va a sellar el camino a seguir”, dijo entonces.

Daniel Scioli

Daniel Scioli decidido

En tanto, el que confirmó que será pre-candidato a presidente en las PASO del Frente de Todos fue el embajador Daniel Scioli. Esta semana, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex presidente confirmó que participará este año de la carrera presidencial.

“Yo soy precandidato porque me siento preparado para competir, ganar y gobernar. Siento que puedo poner toda mi experiencia para sacar la Argentina adelante”, dijo Daniel Scioli en su recorrida por los medios esta semana. Y aclaró que Alberto Fernández tiene la posibilidad de buscar ser reelecto. En ese caso, sostuvo, él entiende que no habría paso y no sería precandidato.

Esta aclaración fue aprovechada por funcionarios del entorno del presidente para sugerir que la candidatura de Scioli es “un plan B” en caso de que Alberto se baje.

En el equipo del exmotonauta aseguran que “Daniel no es candidato ni de Cristina ni de Alberto. Daniel es el candidato de Daniel”.

“El presidente ha dicho que quiere garantizar que el espacio pueda ganar. Y yo fui claro: si él decide ir por la reelección, yo lo voy a acompañar donde él me necesite. Pero mientras él define, yo no puedo ser indiferente y fijo una posición: si hay una gran PASO yo quiero participar”, aseguró Scioli en declaraciones radiales.

En voz baja, en su equipo, aseguran que Alberto no sabía nada de la carta que publicó esta semana Scioli ni de su lanzamiento.

Mientras tanto, el presidente aprovecha para mostrarse como el gran titiritero que mueve los hijos dentro de esta enredada madeja que es la coalición gobernante. Y para esperar hasta que los tiempos electorales apremien.