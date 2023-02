En las oficinas de la Rosada más cercanas a la del presidente aseguran que no se bajará de la candidatura. Un poco más allá, donde los pasillos llevan a hablar con funcionarios que no son del riñón del presidente, dicen que es una herramienta para mostrar fortaleza personal del Gobierno hasta el último día de gestión. Y señalan: “Se va a bajar horas antes de que venza el plazo para las PASO, porque no estaría bien que el presidente tenga que ir a las primarias con otros precandidatos”.

Alberto Fernández, en tanto, guarda silencio y sólo envía algunos mensajes elípticos como el que lanzó desde la Antártida: “Desde el final del mundo, vengo a hablarles de nuevos inicios, de principios. Comienza un mañana de paz y prosperidad. Unidos, lo estamos haciendo posible”, dijo al visitar el continente blanco esta semana.

Mientras tanto, en su equipo trabajan contrarreloj preparando el discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso que será el próximo miércoles 1 de marzo. Ese día, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner volverán a verse cara a cara tras largo tiempo. Los principales ejes del discurso inaugural apuntan a defender la gestión, algo que el presidente no está dispuesto a ceder en su lucha interna con su vicepresidenta.

Mientras tanto, Sergio Massa muestra gestión día a día. Firma acuerdos, anuncia medidas económicas y busca dar buenas noticias al bolsillo de la gente aunque la inflación no ceda y sea su principal escollo en su carrera a la Rosada. “Sergio no está pensando en ser candidato ahora”, juran y perjuran en el Frente Renovador. Algunos dirigentes del Frente de Todos se permiten dudar de esta afirmación: “Trabaja 24 horas para ser presidente y resulta que no quiere ser candidato?” se preguntan. Por ahora, el ministro de Economía guarda silencio.

Sin embargo, el ministro de Seguridad se atrevió a sugerir que el candidato a presidente del Frente de Todos podría surgir de lo que decidan juntos Alberto Fernández y Sergio Massa. Como si Cristina Kirchner hubiera quedado al margen de la decisión por haberse autoexcluido de la contienda —por la decisión judicial en la causa Vialidad—, Aníbal Fernández dijo que “ni Massa ni Alberto tienen posiciones débiles. Yo supongo que finalmente un acuerdo entre ellos dos es el que va a sellar el camino a seguir”.

Además de dejar afuera a Cristina Kirchner, el siempre polémico titular de la cartera de Seguridad excluyó a dos jugadores claves en esta danza de nombres que viene dándose en el Frente de Todos: Daniel Scioli y Eduardo “Wado” de Pedro. Al ministro del Interior lo excluyó adrede. “Sería raro que Wado se presentara en las PASO”, dijo Aníbal Fernández. De Scioli no dijo nada, pero tampoco lo incluyó.

Pero fue el propio Daniel Scioli quien confirmó que ya decidió ser candidato. “No quiero ser candidato por ser candidato. Yo ya fui candidato. Quiero ser candidato para ganar, gobernar y hacer un buen gobierno", dijo Scioli.

Antes de que Scioli confirmara su precandidatura a presidente para este 2023, habían circulado versiones que indicaban que el ex gobernador bonaerense sólo sería candidato si Alberto Fernández no lo era. Pero Scioli prefirió adelantarse y anunciar su candidatura.

Alberto ha sido muy claro, somos amigos con comprensión. Su gran mérito es preservar la unidad del espacio contra todo tipo de circunstancias. Él quiere priorizar la victoria de este espacio político contra el otro, que ya vimos sus ideas, las consecuencias y lo que cuesta poner a la Argentina de pie".

Continúa así la danza de nombres. Y todo parece indicar que durante varias semanas más, así será. Habrá que ver hasta cuándo los principales dirigentes del Frente de Todos planean seguir midiéndose y esperando agazapados los movimientos del otro. El 24 de junio vence el plazo para anotarse como precandidato presidencial para participar de las PASO.