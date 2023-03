Alberto Fernández: "Mi mayor aspiración no es ser reelecto"

Con esta última frase, el presidente equiparó las figuras de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le impuso un tribunal a la vicepresidenta con el término de proscripción con que el Frente de Todos define la acción de la justicia.

"Lo único que le pido a los argentinos es que no voten a la oposición y que elijan a los candidatos del Frente de Todos, que tiene que estar unido. Bienvenidos que todos los que quieran ser candidatos se presenten en una PASO. El candidato lo tiene que poner la gente", apuntó durante una entrevista con el canal C5N.

"Nosotros tenemos un camino claro. Mi aspiración no es a ser reelecto, sino que al Frente de Todos gane. Si yo soy una buena opción, seré yo; si hay otra mejor, será otro", enfatizó.

Al ser consultado sobre si la Vicepresidenta estaba proscripta, el jefe de Estado consideró que "la causa en la que Cristina está acusada es un disparate".

"Todas las veces que hablé en el Congreso hablé de este tema de Cristina. Traté de ser lo más didáctico posible y explicar lo que está pasando en la justicia, explicarles a estos supuestos liberales que, si los verdaderos liberales vieran lo que están haciendo los jueces en Argentina, les daría asco", remarcó.

"Lo que veo -siguió- es que es inadmisible vincular a Cristina en esa causa. Está claro que la condena tiene una pena accesoria que es la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Está claro que es una inhabilitación política. A mí lo que más me preocupa es llamar la atención a los argentinos sobre la inocencia de Cristina".

Consultado sobre si la Vicepresidenta decide ser candidata, la justicia aceleraría los tiempos en las instancias de apelación, Fernández respondió que esa es "una especulación legítima".

"Pero a mí lo que me preocupa es que no defendamos la inocencia de Cristina. Es muy distinto que discutir la proscripción. Para muchos es muy importante que Cristina sea candidata. Pero lo que yo quiero que discutamos es si es culpable o inocente y yo estoy seguro que es inocente. La metieron de los pelos en la causa. No es una sutileza, porque si vos planteás que Cristina está o no proscripta, tu única preocupación es electoral; y si vos planteás que Cristina es inocente, lo que estás planteando es la defensa de un estado de derecho", dijo.

Por otra parte, el mandatario sostuvo que debido a la pandemia no pudo imponer una lógica económica desde el primer día y recordó que los datos que había en el día 99 de su gobierno eran muy buenos

"La pandemia llega al día 99 de nuestra gestión. Los datos de la economía eran muy sólidos, de repente la pandemia nos obliga a cortar todo eso y buscar otra lógica donde lo predominante era la salud de la gente. Eso tenía consecuencias económicas negativas", admitió el Presidente.

Fernández afirmó esta noche que su mensaje ante la Asamblea Legislativa buscó "romper un cerco mediático que tapa muchos logros" del Gobierno nacional, y consideró que haber ejercido la administración del país durante la pandemia fue como andar en un pantano".

"No pudimos imponer nuestra lógica económica. La pandemia llegó en el día 99 de nuestro gobierno. Había entonces indicadores económicos muy buenos, pero tuvimos que cambiar la lógica. La pandemia nos cortó todo pero hicimos lo correcto", sostuvo

El mandatario lamentó además que el Parlamento no haya aprobado el proyecto de reforma judicial que envió al principio de su Gobierno.

"Hay un conflicto de intereses con la Corte Suprema. Yo mandé un proyecto de reforma de la Justicia que se aprobó en el Senado y luego durmió en Diputados. No es que no hice nada. La oposición mantiene a esta Justicia porque les asegura impunidad", remarcó.

El Presidente afirmó además "no tener dudas" sobre que el apagón ocurrido el miércoles tras su discurso ante la Asamblea Legislativa "fue un sabotaje".

También afirmó que la inflación es también un problema regional y hay que trabajar con otros países para corregirlo. "En Argentina llegamos con 54 puntos heredados y enfrentamos la pandemia sin tomar créditos y tuvimos que emitir", apuntó Fernández.

Fernández no descartó la posibilidad de que el Ejército pueda colaborar en los planes para urbanizar los barrios de Rosario en los que se afincan las bandas de narcotraficantes.

"Tenemos que urbanizar los barrios de Rosario y en eso tarea puede colaborar el Ejército, pero sin armas".

Dijo también que "el problema de Rosario no se resuelve con un gendarme en cada esquina", y aseguró que la frase del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández sobre que "el narcotráfico había ganado" fue "en un sentido figurado".