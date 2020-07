"Nunca hemos desconocido la legitimidad del Gobierno de Venezuela", dijo Fernández en declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM750, tras la exposición que realizó ayer el embajador ante los organismos internacionales en Ginebra, Federico Villegas, durante una reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se desarrolló en Ginebra.

En este sentido, el Presidente explicó que, durante ese encuentro, la Argentina "hizo el mismo planteo que siempre hace porque ratificó la defensa de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo y su condena a cualquier tipo de violación de los mismos".

"También la Argentina planteó que estamos preocupados por el bloqueo que sufre Venezuela porque ese es un castigo que sufre el pueblo venezolano. Además, llamó a recuperar la convivencia democrática en Venezuela a través el diálogo de los venezolanos y sin la intromisión de otras potencias", remarcó el mandatario.

Ayer, Villegas había instando en su mensaje a "una negociación política inclusiva basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos" en Venezuela, ante la "grave crisis política, económica y humanitaria" que atraviesa ese país.

En las declaraciones que realizó esta mañana a la radio AM750, Alberto Fernández cuestionó interpretaciones periodísticas que se hicieron sobre la postura argentina expresada por Villegas y agregó: "No entiendo por qué se está discutiendo esto si es lo mismo que dije en el G20 antes los líderes del mundo, donde planteé la preocupación por preservar los derechos humanos en Venezuela y en cualquier lugar del mundo".

Además, el mandatario recordó que en aquella oportunidad también había marcado "la necesidad de que la convivencia democrática se recupere en Venezuela a través del diálogo y sin intromisión de otras potencias".

"Nosotros no avalamos el bloqueo económico a Venezuela ni la idea que hay que intervenir ese país para hacer una democracia a medida de otros", destacó Fernández, e insistió: "Siempre he planteado la defensa de los derechos humanos en cualquier lado que sea".

Sobre la situación en ese país, el Presidente remarcó: "Quiero que los venezolanos sean capaces de sentarse a dialogar y resolver sus problemas. En ese camino es que los países de la región los tenemos que ayudar".

"Yo no voy a promover ningún golpe de Estado a ningún presidente, me guste o no lo que hayan elegido los pueblos. Soy un hombre de la democracia", señaló el Presidente y ratificó: "En Venezuela, la solución a los problemas de los venezolanos deben encontrarlos los propios venezolanos".

Con respecto a la legitimidad de los procesos eleccionarios en ese país, fue tajante: "Estamos planteando que haya un proceso democrático respecto a las elecciones que ya están en marcha. Nos referimos a las elecciones -legislativas- que vienen y que ya está en marcha. Ese es el camino democrático en que deben resolver qué hacer".

Durante la entrevista con el periodista Víctor Hugo Morales, el Presidente reiteró: "Nunca desconocimos al gobierno de Venezuela en cuestión eleccionaria. Por eso, nosotros no reconocemos a (Juan) Guaidó como sí lo hizo el gobierno anterior".

Sobre la participación del país en el Grupo de Lima, Fernández señaló que "la Argentina no ha renunciado al Grupo, pero no participa del mismo y ha planteado todas sus diferencias porque no estamos de acuerdo con lo que hacen".

"No participamos de una reunión del grupo, que nació para terminar con la Unasur. Tampoco participé de una reunión del Prosur porque ha sido creado para dividir el continente", concluyó.