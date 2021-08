El periodista inició el diálogo leyéndole al mandatario la tapa del diario Clarín en la que se asegura que el empresario taiwanés Chien Chia Hong ganó licitaciones con el Estado luego de haber visitado la Quinta de Olivos en reiteradas ocasiones, en particular durante el aislamiento por la pandemia.

"El señor del que están hablando es o ha sido, no lo sé muy bien, la pareja de Sofía Pacchi que es una persona que trabajó con Fabiola (Yáñez, su mujer). Es una persona de 30 años que en su juventud fue modelo; la verdad es que yo no tenía idea de eso pero no me preocupa porque ser modelo no es un problema, nunca lo ha sido", señaló Fernández.

"Es una persona correcta que ha trabajado cerca de Fabiola y a su pareja creo que lo debo haber visto una o dos veces en mi vida en alguna ocasión social, no más que eso. Es más, me enteré que tenía una empresa que se dedicaba a cuestiones tecnológicas leyendo la misma nota en la que intentan difamarnos, porque no tenía idea de que se dedicaba a eso", sostuvo.

Dijo que también leyendo artículos periodísticos se enteró de que la empresa de Chien Chia Hong tenía contratos con municipios opositores o bien con la Justicia, "algo donde el gobierno nacional no tiene ninguna incumbencia". "No tengo la menor idea sobre si este señor ha ganado alguna licitación en algún sector del Estado pero si lo ha hecho será porque ganó, simplemente, porque en el concurso habrá sido la mejor oferta".

"Jamás en mi vida he intercedido en favor de él, jamás", afirmó Fernández quien agregó: "Le juro por mi hijo que no sé ni cómo se llama, lo conozco como 'El chino', la pareja de Sofía, es lo que sé".

Alberto-Yanez-Pacchi.jpg Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yáñez junto a Sofía Pacchi y Chien Chia Hong.

Al ser consultado sobre una posible reunión con Chien Chia Hong en Olivos, que se deduce de los horarios en los que empresario estuvo en la residencia presidencial, Fernánde fue categórico: "Nunca existió esa reunión, es más, el 2 de abril yo no festejé mi cumpleaños, creo que (él) vino por una actividad que tenía" en esos días. También dijo que cree que fue un error de quien registró el horario de su salida en la planilla, que difiere en dos horas del de Pacchi, "porque no tenía nada que hacer acá".

"No tengo la menor idea de lo que me hablan, no hay hay nada peor que tener que explicar lo que uno no hizo, no tiene forma de explicarlo porque no ocurrió", agregó. "Jamás tuve una reunión a solas con él, jamás me vino a hacer una propuesta por sus actividades".

Más adelante en su derecho a réplica, el mandatario expresó: "Tráiganme el nombre del funcionario que lo benefició y lo echo en el acto, tengo la conciencia tranquila de que jamás en mi vida he llamado para pedir en favor de alguien". "Me fui en 2008 del gobierno y tengo hoy los mismos bienes que tenía en 2003 cuando entré", indicó a modo de demostrar su honestidad.

"Como no soy un corrupto, intentan generar en la gente una imagen... Que he convertido a Olivos en un lugar de placer que no lo es; debo ser el presidente que menos cosas ha hecho en Olivos, yo no cambié ni una cortina", dijo y agregó que "sé que es un lugar de paso, que esta no es mi casa, que es un lugar que el Estado me brinda."

"Me presentan con una vida licenciosa que no solamente no ocurre sino que es imposible de tener en Olivos", y graficó que sería imposible llevar algún tipo de esa conducta en un lugar donde viven 80 granaderos y entran y salen 75 personas diariamente. "¿Le parece que tengo algún tipo de intimidad en este ambiente?", preguntó.

"A Florencia Peña la ví una sola vez en mi vida que vino a hablar por sus compañeros de trabajo, ahora yo estaba trabajando de presidente porque mientras duró la pandemia recibía a miles de personas no a una, a miles y seguí trabajando, ¿qué querían que hiciera, que me quedara encerrado en mi casa? ¡Tenía que gobernar un país!", dijo elevando el tono.

"¿Qué querían que hiciera, que me quedara de brazos cruzados, encerrado como yo les pedía a los ciudadanos que hicieran? Claro que se los pedía, ¡pero yo tenía que seguir trabajando, era el presidente de la República", enfatizó a la vez que pidió que se tome noción del daño que se produce al planter las cosas de determinada manera ante la opinión pública.