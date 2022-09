El presidente se reunirá con Georgieva a eso de las 11.30, en el consulado argentino en Nueva York. Alberto no mantenía una cita personal con la directora del FMI desde hace casi un año, durante la cumbre del G20 en Roma.

El encuentro se producirá luego de que el vocero del FMI, Gerry Rice, ratificara la semana pasada que "en los próximos días" se dará a conocer la evaluación técnica del organismo de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina.

La expectativa de todas maneras es buena en ambos actores a partir de la reunión que el ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo el lunes último en Washington con Georgieva.

Justamente, tras ese encuentro Georgieva indicó que "es una buena señal de que todo el Gobierno está enfocado en implementar el programa" acordado con el FMI para refinanciar la deuda contraída por la administración de Mauricio Macri.

También señaló que Massa "reconoció, y yo también, con seriedad, que los problemas que enfrenta la Argentina son muy significativos".

Luego del encuentro con Giorgieva, Fernández tiene previsto participar, alrededor de las 15 en el Hotel Sofitel, de la semana de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, invitado como mandatario argentino y en su calidad de presidente pro témpore de la Celac.

A las 17.30, en tanto, mantendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Portugal, António Costa. Y las 19 se sumará, en la sede del Consulado en Nueva York, a una muestra sobre el Museo de Memoria ESMA en el marco de la postulación de ese sitio como patrimonio mundial de la Unesco.

La comitiva oficial de la Argentina se completa con el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la portavoz Gabriela Cerruti; los ministros de Educación y de Seguridad, Jaime Perczyk y Aníbal Fernández, respectivamente, y la primera dama, Fabiola Yañez.

Trascendió que en su mensaje ante la Asamblea General, Alberto Fernández hará un llamado al "diálogo" por Ucrania, insistirá en la integración de la Argentina en las cadenas de valor de suministros y también se referirá al intento de magnicidio que sufrió Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1° de septiembre, con una nota adicional sobre los 40 años de la democracia argentina que se cumplirán en 2023.

También, como es tradición, efectuará una reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y renovará el pedido de justicia por el atentado a la AMIA.

El presidente también tiene agendada para mañana martes una reunión bilateral con el primer ministro de Haití, Ariel Henry y, a las 12, expondrá en la universidad The New School, situada en el Bajo Manhattan, con la premisa "Enfrentar desafíos globales: una perspectiva latinoamericana"

También el martes se reunirá con sus pares del Gobierno español, Pedro Sánchez, y de Francia, Emmanuel Macron. El mandatario almorzará a las 14 en el Hotel Intercontinental con Sánchez, por iniciativa del mandatario español, en un encuentro en el que se abordará el tópico de la seguridad alimentaria; y, por la noche, se sumará a una cena patrocinada por Macron, que versará sobre energía y alimentos.

El miércoles la comitiva se trasladará a Houston, Texas, donde el Presidente ofrecerá a las 12.45 una "megapresentación sobre las potencialidades y el crecimiento" del yacimiento petrolífero de Vaca Muerta ante unas 80 empresas del sector que no están en el país.

Por su parte, Cafiero mantendrá ese día reuniones con sus pares de Estados Unidos, Antony Blinken; de China, Wang Yi, y de la India, Subrahmanyam Jaishankar, en el evento "The right to be me", y en las reuniones Celac-China y Celac-India, respectivamente.