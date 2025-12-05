Hidrovía: abren el proceso de consulta previa para la nueva licitación

Según la Resolución 61/2025 publicada en el Boletín Oficial, los interesados tendrán un plazo de 10 días corridos para presentar sus comentarios sobre los proyectos de documentación técnica y legal.

La licitación seleccionará un concesionario para “la realización de tareas de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal”, conocida como Hidrovía Paraná-Paraguay.

El tramo comprendido en la futura licitación abarca desde “el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, actualmente en el kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná–Océano Atlántico”.

Este último tramo mencionado se agregó recientemente a los pliegos de la licitación a partir del impulso del gobierno entrerriano, para incorporar a la provincia a la ruta de la Hidrovía. Los tramos destacados permiten conectar el Puerto Ibicuy en el Delta de Entre Ríos con la salida al mar a través del Río de la Plata.

El esquema será de “concesión de obra pública en el marco de licitación pública nacional e internacional a riesgo empresario sin aval del Estado”, lo que implica que el futuro concesionario asumirá la totalidad de los riesgos comerciales y financieros de la operación sin garantías estatales.

La resolución subraya que la Vía Navegable Troncal concentra el mayor movimiento logístico portuario del país con cerca de 60 terminales portuarias a lo largo de su cauce y constituye la ruta fluvial por la que se traslada aproximadamente el 80% de las exportaciones del país.

El nuevo proceso se inicia tras el fracaso de la anterior licitación pública que se dejó sin efecto en medio de una serie de cuestionamientos de las empresas involucradas y un dictamen negativo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal de la Nación que detectó “serias irregularidades”.

Para corregirlo, la Agencia de Puertos convocó instancias de consulta con distintos sectores en la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo Fluvial de la Vía Navegable Troncal. Se buscó un espacio participativo y técnico para relevar prioridades, consensos y disensos clave para reencauzar el proceso licitatorio entre usuarios, cámaras, provincias, puertos, sindicatos, universidades y organismos internacionales.

El trabajo de las Mesas culminó en un informe de Recomendaciones y Buenas Prácticas, que será publicado junto con los pliegos para conocimiento de los interesados.

Los interesados en formular comentarios a los pliegos deberán hacerlo por escrito, dentro de 10 días corridos a partir del día de la publicación.

Las presentaciones deben realizarse mediante el formulario oficial aprobado como Anexo de la resolución, disponible en este enlace.

Las presentaciones no tendrán carácter vinculante. “Se receptarán exclusivamente aquellos aportes que se consideren convenientes y conducentes, a entendimiento de las áreas técnicas de esta Agencia Nacional de Puertos y Navegación”, aclara la resolución

Una vez cerrado el período de consulta, se publicará un Informe Final en el sitio web de la Agencia durante 10 días.