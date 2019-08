Alberto Fernández: "Yo no voy a cogobernar con Macri"

En una entrevista junto al “Negro” González Oro, en radio Diez, el postulante al sillón de Rivadavia sostuvo que lo que lo separa con su adversario es qué se quiere privilegiar: “Pagar intereses de bancos o pagarle a los jubilados”, se preguntó.

“Yo tengo que esperar primero que la gente me vote, mi tarea no es cogobernar, sino ser opositor a Macri”, añadió y sostuvo que “en la lógica del gobierno está darle explicaciones al mundo y después a los argentinos, yo no voy a hacer eso. Mi primer acuerdo es con los argentinos y a partir del acuerdo que tendré con los argentinos hablaré con el mundo”.

ADEMÁS:

“Si querían elegir un presidente hipócrita, yo no soy”, lanzó categórico y cuestionó la política del líder de Juntos por el Cambio: “El daño que se ha hecho difícilmente se pueda reparar en dos meses. Lo que puedan hacer, bienvenido sea para que la gente no sufra más: eso es lo que más me preocupa”, reconoció.

Además, Fernández pidió “ser respetuosos” de la investidura presidencial y señaló que él intenta “no complicar” las cosas porque, remarcó, “el presidente es Mauricio Macri hasta el día en que termine su mandato”.

Además, recordó que en 2003, cuando era jefe de Gabinete, la gente le reclamaba planes sociales; cuatro años más tarde, le pedían mejoras en el trabajo, o ascensos. “Con Cristina pedían que bajen el impuesto a las Ganancias, ahora nos piden trabajo o comida”, destacó.