"Los que amenazan son los canallas. La señora hace 20 años que me conoce y me ha mandado a hacer todo tipo de trabajo y jamás le dije que no. Nunca le saqué el cuerpo a hacer un trabajo para ella. Le tengo un cariño personal que no va a cambiar. Estoy convencido de que es inocente en todo lo que se le quiso endilgar. Yo no soy un canalla. No se lo acepto", sostuvo el apoderado del sector que impulsa la candidatura presidencial de Daniel Scioli.

Las palabras del funcionario llegan luego de las declaraciones de Cristina Kirchner realizadas al encabezar un acto en Santa Cruz en las que apuntó contra quienes desde "el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial", luego de la extrema tensión en el cierre de alianzas con el sector de Daniel Scioli.

CFK-SantaCruz-02.jpg Aníbal Fernández salió al cruce de las declaraciones de Cristina en Santa Cruz.

En declaraciones a la prensa, el integrante del actual Gabinete ratificó sus dichos respecto a la posibilidad de recurrir a la Justicia Electoral si se bloqueaba la postulación del embajador argentino en Brasil, algo que fue repudiado por la titular del Senado.

"Lo que yo hice fue advertir de que teníamos que acordar entre nosotros, porque si no voy a recurrir a la Justicia Electoral. ¿Qué es eso del Partido Judicial? ¿Qué me querés encajar? ¿Un neologismo que se te ocurrió y yo tengo que interpretarlo sin saber a dónde me querés llevar? Si no nos ponemos de acuerdo en el marco de las leyes, yo voy a recurrir a la Justicia Electoral para que dirima: no estoy buscando ninguna otra cosa que no sea eso", afirmó Aníbal Fernández.

Y concluyó: "Si ella tiene su propia manera de ver las cosas y los agravios es la forma en que se v a manejar, es su problema. Yo no pienso manejarme con agravios".

Aníbal Fernández pidió a ministros del Mercosur combatir "la matriz económica" del delito organizado

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, pidió este viernes "enfocar esfuerzos" en la necesidad de desarmar "la matriz económica" a la que responden "las diversas modalidades del delito internacional organizado", al encabezar la 49na. reunión de ministros del Interior y Seguridad del Mercosur, realizada bajo la presidencia pro tempore de la Argentina en la ciudad de Buenos Aires.

"Todos sabemos que las diversas modalidades del delito internacional organizado responden a modelos de negocios complejos y que el móvil es siempre la ganancia económica. Insistimos con el mismo tema siempre, follow the money", dijo Fernández durante el encuentro realizado esta mañana en el Hotel NH Buenos Aires, ubicado en el centro porteño.

Ante sus pares, el ministro pidió "enfocar nuestros esfuerzos para desarmar la matriz económica y hacerlo coordinadamente", algo que "reportará resultados positivos en el futuro".

"Lo haremos siguiendo los compromisos asumidos en la Declaración de Montevideo sobre la lucha contra el crimen organizado transnacional, a partir del contacto fluido entre nuestras fuerzas policiales y de seguridad", explicó, y agregó que será "mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de investigación de la criminalidad económica, imponiendo a disposición los cursos y capacitaciones sobre la temática".

Durante la jornada también se declaró a "los delitos ambientales como área prioritaria de cooperación regional", según informó la cartera de Seguridad.