Cristina evocó a Néstor Kirchner: "Pagarle al FMI fue el acto más pragmático"

Afirmó que el actual "no es el mismo país que en 2001", aunque advirtió que "se vuelve a repetir la misma historia" con el "brutal endeudamiento" que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional.

"No es el mismo país que en 2001, teníamos dos dígitos de desocupación, la AUH no existía, había hambre, pero se vuelve a repetir la misma historia. Lo que pasó en 1989 pasa 12 años después, en 2001, y está pasando ahora por el brutal endeudamiento privado y lo que sobrevino después con la llegada del FMI. Hay provincias que tienen el 98% de su deuda en dólares", detalló.

Consideró que "pagarle al FMI" en 2005 por parte del Gobierno de Néstor Kirchner fue "el acto más pragmático que un presidente ha tomado en la historia argentina", porque de ese modo se "recupera para Argentina el timón de su economía".

"Si vos querés ser presidente y te postulás, es porque querés gobernar el país y definir qué es lo que se va a hacer", planteó la Vicepresidenta en Santa Cruz, y añadió que pensó que "nunca más iba a vivir" la injerencia del FMI en la economía del país.

Además, sostuvo que la conformación de la alianza Unión por la Patria (UXP) responde a la conveniencia de hacerle entender a los argentinos que "cualquiera sea su ubicación política o ideológica" se necesita "imperiosamente un modelo que acabe con la economía bimonetaria y permita tener una postura única, uniforme, nacional y patriótica frente a los que nos exigen programas de ajuste".

El discurso de la Vicepresidenta se produjo un día después de la inscripción de la alianza electoral Unión por la Patria (UP), la nueva denominación que adoptó el Frente de Todos (FdT) para las elecciones de este año, y de la definición del reglamento interno para una eventual primaria abierta, simultánea y obligatoria (PASO).

El evento contó con la participación de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis.

Además, la titular del Senado se refirió al nuevo nombre del frente electoral y expresó que busca mostrar que se necesita "tener una postura única, nacional y patriótica, frente a los que no exigen programas de ajuste".

Además, apuntó a quienes desde "propio espacio político amenazan con ir al partido judicial", luego de la extrema tensión en el cierre de alianzas con el sector de Daniel Scioli.

Y cuestionó: "Digo, todo lo que nos ha pasado, y acá me permito un poquito de personalismo, que me ha pasado, y no hablo de causas de condena, hablo de intento de asesinato y de impunidad para los que planificaron, sin embargo, alguno ponen empeño (para ir a la Justicia)".

Sus otras principales definiciones

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que "Alicia Kirchner fue la mejor ministra de Desarrollo Social que tuvo el país" y afirmó que para reducir la cantidad de planes sociales se necesita "un proyecto de país que se industrialice, que cree fuentes de trabajo".

Alicia Kirchner "recibió en junio de 2003, al mes de asumir Néstor (Kirchner) como Presidente, 2 millones 100 mil planes de Trabajo, los famosos jefes de familia. Cuando terminó como ministra, en diciembre de 2015, eran 240 mil aproximadamente, que estaban organizados en cooperativa y trabajaban".

cris.jpg Cristina Kirchner, en Santa Cruz.

Llamó a "recuperar el concepto de representación política" y consideró que gobernar implica "que haya la menor conflictividad posible".

"Cuando uno escucha que desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial, con todo lo que me ha pasado, como un intento de asesinato y la impunidad para quienes planificaron... Cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, la responsabilidad es gobernar y que haya la menor conflictividad posible. Es necesario recuperar el concepto de representación política", expresó.

Cristina Fernández sostuvo que el "problema" durante el Gobierno del Frente de Todos (FdT) fue que los funcionarios que "no funcionaban" eran los que "estaban manejando la economía y la tarasca" del país.

La Vicepresidenta recordó desde Santa Cruz su frase de fines de 2020, cuando advirtió sobre los "funcionarios que no funcionan".

95d18d23-01dc-4d07-b55f-cd8afbb4616b.jpg Cristina, junto a Alicia Kirchner.

Reiteró su pedido al "diálogo entre todas las fuerzas pata abordar el terrible tema del endeudamiento con el FMI", sobre el que añadió que no fue "generado" por el Gobierno del Frente de Todos (FdT) sino por la administración de Mauricio Macri.

Formuló nuevamente este pedido "en nombre del derecho que tienen los jóvenes y nietos a vivir un mundo mejor".