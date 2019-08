ARA San Juan: Oscar Aguad sigue en el centro de la polémica

El martes por la noche el presidente Mauricio Macri aseguró que en los últimos tres años y medio "logramos revertir la desinversión y el abandono" de las FFAA en ocasión de participar de la cena anual de camaradería que reúne a los jefes y altos de oficiales de las instituciones militares y que fue servida en el salón San Martín del Edificio Libertador. Acompañado en la mesa principal también por Aguad, no respondió a las duras conclusiones de la bicameral pero sí recordó a las 44 víctimas de la nave siniestrada bajo las aguas del océano Atlántico.

La comisión bicameral había emitido una dura resolución días atrás: "con relación a las responsabilidades de (Oscar) Aguad y los funcionarios de su gabinete, a partir de la toma de conocimiento de la pérdida de contacto y comunicaciones con la nave se evidenció una falta de conducción ante la crisis, el ocultamiento de las circunstancias de la tragedia a los familiares de los tripulantes y a la opinión pública, dilaciones en la contratación de la empresa que se dedicaría a la búsqueda de la nave, destratos a los familiares de los tripulantes y a los legisladores de la Comisión Bicameral y graves irregularidades en los procedimientos sumariales, que denotan una clara responsabilidad política y administrativa de Aguad y de sus funcionarios más cercanos".

En paralelo, se conoció el malestar de algunos militares por la venta de terrenos de las fuerzas en distintas ciudades que se viene sucediendo en los últimos años y por la intervención en la mutual del Ejército IOSFA. Y en relación al submarino siniestrado, en las últimas horas se conocieron quejas de familiares por falta de pago en la beca anual, consistente en unos $9 mil, destinada a los hijos de los tripulantes.

ADEMÁS:

Lavagna: "La economía argentina vive, hace ocho años, en un absoluto estancamiento"

Maria Luján Rey y Waldo Wolff cruzaron a Cristina por sus criticas a Vidal

En este contexto, la abogada Valeria Carreras, a cargo de la querella mayoritaria en la causa judicial que se sustancia en Caleta Olivia por el hundimiento del submarino, sostuvo que Aguad "no estuvo a la altura de las circunstancias: no comunicó la verdad ni a las familias ni a la sociedad sobre los hechos acaecidos. Luego no cumplió con promesas públicas de contratar una empresa de búsqueda vía DNU, designando una comisión evaluadora para la contratación directa de una empresa que localizara la nave que terminó develando a través de la causa del juez Martínez de Georgi los manejos del personal dependiente del ministro por direccionar la contratación".

La letrada había denunciado al funcionario luego que éste declarara, en ocasión de la conmemoración del Día de la Armada, que la tragedia pudo haberse desencadenado por la falta de preparación y de experiencia de los marinos. Fue así que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Carreras, que se mostró extrañada de por qué la bicameral no pidió el juicio político del funcionario tal cual ocurrió en otro ámbito con la causa Cromañon, sostuvo que espera "con ansiedad la declaración en Caleta Olivia de Horacio Chighizola, quien fuera viceministro de Defensa, mientras se producían los episodios de destrato, desinformación y reacción tardía en la búsqueda". En este sentido, apuntó que "esto tiene que ver con el pedido de esta querella respecto a que se debe imputar por dos delitos concretos, el homicidio con dolo eventual agravado por el número de víctimas, por los hechos y omisiones al 15-11-17 y el abandono de persona por los hechos y omisiones desde el 14-11-2017 en adelante".

En tanto, el informe de la comisión bicameral dictaminó que no se realizaba el mantenimiento estipulado al submarino. "Estaba 45 meses vencido el plazo para ingresar a dique seco, lo que indica que día a día el ministro ha puesto en riesgo a 96 mil hombres que tripulan tanques, barcos y aviones sin presupuesto. Acaso habrá que lamentar otro Ara San Juan", se preguntó la letrada.