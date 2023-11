En una entrevista a Radio Cromo Escobar, el jefe comunal se refirió a la nueva alianza electoral de la oposición, post elecciones generales: "Se generó un armado muy complejo que no es lo que yo deseo para la Argentina. En primer lugar, no estoy de acuerdo con la libre portación de armas, con la venta de órganos, ni en tener vouchers para poder ir a estudiar. En segundo lugar, Milei hablaba de una renovación en la política, pero resulta que la quiere hacer con Macri y Bullrich. Macri es un cínico, un fiasco, fue un mal presidente, no creo que sea una persona de bien y se ha encargado personalmente de destruir su propio espacio político".

image.png El intendente de Escobar recientemente reelegido se refirió al balotaje

"Los argentinos tenemos que confiar en los argentinos, cuando vas en contra del himno nacional, de la moneda nacional, de la bandera nacional, cuando crees que lo mejor está afuera y generás un discurso de odio, de ahí nunca salen flores. Yo creo que tenemos que trabajar una vez más para que el amor venza al odio y para que entre todos construyamos una Argentina unida. Todos vemos una situación riesgosa, por eso le pido a los argentinos que votemos con responsabilidad y acompañemos a Sergio Massa para que sea el próximo presidente de los argentinos", concluyó Sujarchuk.