Arrancó la interpelación a Guillermo Francos en el Congreso por el caso $LIBRA: seguila en vivo

El jefe de Gabinete anticipó que sólo brindará las mismas explicaciones que había dado Javier Milei. Los ministros Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo, de Justicia y Economía, respectivamente, finalmente no asistirán, pese a haber sido convocados. "Si no me dejan hablar me voy", declaró el funcionario tras una larga demora en su entrada.