Las principales definiciones de Javier Milei sobre el caso $LIBRA

Aquí, las principales definiciones del líder de La Libertad Avanza en la entrevista con TN:

1. "No tengo nada que ocultar, entiendo que en otro momento la política prefería esconderse. Yo no tengo nada que esconder. No tengo problema de venir y dar la cara".

2. "Los que entraron ahí de manera voluntaria sabían a dónde estaban entrando. Son operadores de volatibilidad. Sabían muy bien el riesgo".

3. “Es falso que sean 44.000 personas. Había muchísimos bots. En el peor de los casos había 5.000 personas. Las chances de que haya argentinos es muy remota".

4. "Yo no lo promocioné, lo difundí. Soy un tecno optimista fanático, tengo pasión por la tecnología que quiero que Argentina se convierta en un hub tecnológico".

5. "La lección más importante es que yo asumí la Presidencia y seguí siendo el de siempre. Cualquiera que me conoce sabe que podía acceder a mí de la misma manera de siempre, esto me enseñó que tengo que poner filtros. Tendré que levantar murallas y que sea más difícil acceder a mí. Hay que buscar la forma para que cuando las cosas lleguen a mí, ya estén resueltas”.

6. "Una vez que publico el tuit, aparecen personajes diciendo que me hackearon la cuenta, lo cual es falso. No me voy a estar escondiendo atrás de un hackeo, me parece una aberración, por eso fijé el tuit. Ahí empecé a ver cómo se generaban comentarios negativos, por eso ante la duda borré el tuit".

7- "El peronismo me pide el juicio político, pero ellos nunca explicaron dónde está toda la plata que se llevaron. ¿Dónde están los 600 palos verdes que se llevó Néstor Kirchner?"

8- "¿Por qué no explica Cristina Kirchner por qué la hija tenía 5 palos verdes en una caja del banco? ¿Que me lo diga la chorra? Que me venga a dar clases alguien que tuvo de ministro de Economía a Axel Kicillof, que le costó al país 35.000 millones de dólares. No hay mayor estafa en la Argentina que el kirchnerismo".

9- “No tengo miedo de que me volteen. El verdadero ponzi de la Argentina nos llevó al 60% de la pobreza. Con la economía creciendo y la inflación de 1% saben que no pueden ganar. Ellos van a defender el status quo. Hablan de estafa, pero la mayor estafa fue el kirchnerismo”.

10- "Nosotros estamos terminando con todos los curros de la Argentina. Esos tipos me están esperando con el cuchillo en la mano. Si la Justicia demuestra que alguna guillotina tiene que cortar una cabeza, adelante. Yo no creo que haya alguien en mi gobierno que tenga algo que ver".