Arribó al país el tercer vuelo con argentinos repatriados de Israel

El Airbus 330-200, con número de vuelo AR1091, aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 15.49 de este viernes.

La aeronave había partido este jueves por la mañana desde Ezeiza y llegó a la capital italiana poco antes de la medianoche en calidad de "Ferry", es decir sin pasajeros y sólo con la tripulación el avión a bordo.

Vuelo-Israel-EZE-02.jpg Los pasajeros se encontraron con sus familiares en el aeropuerto de Ezeiza. Foto: Télam.

Luego de recargar combustible y proceder al embarque de los 229 argentinos que habían sido trasladados hasta Roma por los aviones Hércules C-130 y Boeing 737 de la Fuerza Aérea Argentina, el avión emprendió el regreso a la Argentina. Entre los pasajeros se encontraban 14 militares que estuvieron cumpliendo funciones en la zona y una mascota.

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, explicó que "hasta el momento hemos traído de vuelta al país más de 730 personas" y detalló que "entre nuestra base en Roma y los recursos con los que cuenta Cancillería ahí, estamos enfrentando una situación sumamente dramática".

El funcionario remarcó que "una vez más, Aerolíneas Argentinas pone sus recursos a disposición de una emergencia, demostrando la importancia de contar con una línea de bandera".

Vuelo-Israel-EZE-03.jpg Entre los pasajeros había 14 militares que regresaron de cumplir tareas en Israel. Foto: Télam.

Mientras tanto, los aviones Hércules C-130 y Boeing 737 de la Fuerza Aérea Argentina continúan realizando puentes aéreos entre las ciudades de Tel Aviv y Roma, para repatriar a los más de 1.500 argentinos que se inscribieron para ser evacuados de Israel.

"Estamos trabajando con cada uno de los argentinos y argentinas en un contexto de muchas dificultades porque cada tanto suenan las alarmas y se pierde contacto durante horas", expresó el canciller Santiago Cafiero.

Falsa amenaza de bomba en Aeroparque

Durante más de una hora la actividad en el Aeroparque Jorge Newbery estuvo paralizada por una falsa amenaza de bomba, por lo que las operaciones comenzaron a reanudarse, aunque durante el resto de la jornada se registrarán algunas demoras debido a esta circunstancia, según indicaron fuentes aeroportuarias.

Alrededor de las 9 de este viernes, el hall del pre-embarque del Aeroparque fue evacuado tras recibirse una amenaza de bomba, por lo que se decidió la suspensión de los despegues y aterrizajes, hasta tanto se verificase la veracidad de la advertencia.

La amenaza se recibió a través del chat de Aeropuertos 2000 y no se refería a ningún vuelo en particular, sino que hacía referencia a "vuelos" y no especificaba si se trataba de servicios que estaban por despegar o que se encontraban en el aire.

Ante esta situación, intervino de inmediato la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y la Brigada de Explosivos montó un operativo que consistió en el desembarque de los pasajeros que se encontraban a bordo de las aeronaves dispuestas a despegar y a la evacuación de los pasajeros que estaban en la zona de pre-embarque.

Todas las partidas quedaron momentáneamente suspendidas y los aviones que se encontraban próximos a aterrizar fueron derivados al aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Tras poco más de una hora de una revisión exhaustiva en el edificio, que dio resultado negativo y del control de las aeronaves en vuelo, se determinó que la amenaza era falsa y se decidió retomar la actividad normal de las operaciones.