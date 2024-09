Ataque en la sede de La Rural: detuvieron a un hombre de 40 años

Según fuentes judiciales, el hombre, identificado como Alberto Santiago Soria, tenía en su departamento una guía de la Ciudad de Buenos Aires con una inscripción manuscrita que decía “La Rural”, seguida de la actuación del cuadrante “52 A-5″, correspondiente a la ubicación del edificio de la SRA (Juncal 4450).

Su detención, confiaron los investigadores, fue posible gracias al análisis exhaustivo de cámaras de seguridad ubicadas en las cercanías del lugar del ataque, así como al rastreo de su trayecto utilizando dos líneas de colectivos y el estudio de los usuarios de tarjetas SUBE.

Uno de los elementos clave para su identificación fue un análisis comparativo científico (antropo-scopométrico), que permitió cotejar tanto el rostro como la postura corporal del sospechoso con los registros obtenidos en las cámaras de seguridad. Este análisis arrojó un resultado positivo, lo que condujo a su detención.

En las próximas horas, Soria será indagado por el juez Daniel Rafecas en los tribunales de Comodoro Py. Se le imputan los delitos de explosión (art. 186 inc. 1 del Código Penal), lesiones dolosas múltiples (arts. 89 y 90 del CP) y daños materiales (art. 183 del CP). Posteriormente, se espera que sea derivado a un complejo del Servicio Penitenciario Federal.

Bullrich explicó que apunta a que quienes tienen condenas cortas puedan "volver a la sociedad". Patricia Bullrich dio detalles sobre la investigación por el atentado en la sede de La Rural.

La detención se produjo horas después de que el Gobierno insistiera que el ataque ocurrido el último jueves en la sede de SRA "fue un atentado". Así lo señaló la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras señalar que se analizan "varias hipótesis" sobre el hecho.

“Claro que fue un atentado. Una bomba, aunque los elementos aparentemente pueden no ser mortales... depende de la persona, el humo que largan, las sustancias químicas, cómo explota. Acá hubo suerte. Hay que considerarlo así”, sostuvo la funcionaria en declaraciones radiales. “Cuando uno trabaja sobre un atentado de este tipo, lo que hace es pensar cuáles han sido los atentados que han tenido este tipo de características. En general, este tipo de bombas han sido de grupos anarquistas”, añadió.

Un paquete destinado a las autoridades de La Rural fue enviado días atrás a la SRA y produjo una explosión al abrirlo, que provocó heridas leves en cuatro personas.

Bullrich recordó recordó el antecedente de un ataque que sufrió el juez federal Claudio Bonadio, así como la detonación de un explosivo en el monumento a Ramón Falcón en Recoleta y el paquete bomba que explotó en las oficinas de Indra. “A partir del modus operandi se puede generar una deducción. En La Rural hubo momentos en los que hubo situaciones muy tensas, en las que tiraron sangre...”, mencionó.

Ataque en La Rural: qué dijo Nicolás Pino

El titular de la SRA descartó que el intento de atentado en su contra "tenga referencia a la relación de empatía personal" que mantiene con el presidente Javier Milei, y aseguró que no tiene "miedo". Además, confirmó que no sufrió amenazas previas al ataque ocurrido en una oficina de la entidad, ubicada en el barrio de Palermo: "He transcurrido mi vida cosechando amigos y nunca tuve enemigos".

Pino afirmó que no tiene "hipótesis" ni "conjeturas" formuladas ante el ataque y consideró que "son situaciones que traen a la memoria épocas pasadas". "No pueden pasar estos hechos en un país que viene complicado socialmente. Hay que salir de este atolladero", aseveró.

Asimismo, Pino remarcó que tiene una sensación "fea" sobre lo ocurrido "porque la ciudadanía no necesita este tipo de cosas", aunque sostuvo que se encuentra tranquilo y que no se tomará licencia. "Voy a seguir trabajando, pero este fin de semana estaré en mi casa", agregó.