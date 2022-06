Avión venezolano-iraní: los tripulantes podrían irse, pero la aeronave no

El avión, un Boeing 747-300M matrícula YV3531 de la empresa venezolana Emtrasur, se encuentra retenido en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, a cuya terminal de carga arribó el lunes 6 de junio.

La presencia del avión en suelo argentino despertó todo tipo de sospechas luego de que varios diputados de la oposición presentaron pedidos de informes sobre la situación de la aeronave.

La aeronave habría sido propiedad de la empresa iraní Mahan Air, sancionada por Estados Unidos, que en enero de este año lo habría transferido a Emtrasur, la aerolínea de transporte de carga de la estatal venezolana Conviasa.

Según fuentes judiciales, los organismos de seguridad y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) supieron de la presencia en suelo argentino 48 horas después de su arribo a raíz de que Uruguay no le permitió ingresar a su espacio aéreo.

Hasta ese momento, "no pesaba sobre ninguno de los miembros de la tripulación alerta, restricción o impedimento alguno", informaron desde la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), por lo que se les permitió el ingreso al país.

Por el momento, la DNM les devolvió la documentación a los 14 tripulantes venezolanos, aunque aún no hizo lo mismo con los cinco iraníes que completan la tripulación. Al ser ciudadanos de un Estado Asociado al Mercosur, los venezolanos no requerían ningún visado consultar particular.