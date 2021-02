Axel Kicillof: en 3 días vacunamos 95.000 personas

"Cuando en todos lados machacaban que la vacuna era trucha o hasta veneno, con los intendentes oficialistas y opositores, nos propusimos públicamente poner el hombro para demostrar su seguridad y eficacia. En los últimos 3 días vacunamos a 95 mil personas", posteó Kicilloff.

Embed Cuando en todos lados machacaban que la vacuna era trucha o hasta veneno, con los intendentes oficialistas y opositores, nos propusimos públicamente poner el hombro para demostrar su seguridad y eficacia. En los últimos 3 días vacunamos a 95 mil personas.#BuenosAiresVacunate https://t.co/fRrIv5lIYq — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 21, 2021

El tuit del mandatario bonaerense fue en respuesta a un posteo del intendente de Capitán Sarmiento -y ex ministro de Energía en la presidente de Mauricio Macri, Javier Iguacel. "No todo es lo mismo. Como voluntario me vacuné en enero en el hospital municipal, cuando dudaban de la vacuna rusa, en el turno asignado y con todos los esenciales de Cap Sarmiento teniendo su dosis en la 1er tanda", aseguró Iguacel.

Inmediatamente, el intendente de Morón, Lucas Ghi subió su cuenta de Twitter un video de un adulto mayor que se vacunó en su municipio y destacó la importancia de ese hecho.

Alberto Descalzo, jefe comunal de Ituzaingó, también destacó la marcha del plan de vacunación en su distrito. "Llegaron más dosis de vacunas contra el COVID-19 a Ituzaingó Vacunarse es un acto de amor y de esperanza para cada vecino y vecina de Ituzaingó Estamos trabajando unidxs para lograr la salida colectiva de esta pandemia", explicó y propuso: "Registrate en: http://vacunatepba.gba.gob.ar"