Axel Kicillof: "Algunos piensan que un país industrial es un despilfarro"

Y desarrolló: "Esta teoría dice que ustedes tienen que pagar la energía a precio internacional aunque la produzcamos en el país. Esta es la política que desarrollaron desde el primer día: si el precio nacional es más barato que el internacional, para ellos es un subsidio".

“El Gobierno inició un comercio de apertura comercial, desde mi punto de vista, indiscriminada. (…) La gente que tiene una empresa tiene que enfrentar tarifas en dólares y competencia extranjera que las potencias están diciendo que es desleal. Terminan fundiendo al productor local”, destacó.

Por otra parte, el ex ministro de Economía explicó las contradicciones de Cambiemos en sus políticas para controlar la inflación: “Ningún negocio puede sobrevivir con esta tasa de interés. Cuando empezó este Gobierno dijeron que había un sistema de meta de inflación, tasas de interés elevadísimas para bajar los precios. Hoy ya no se acuerda nadie de ese sistema de meta de inflación y teóricamente no tiene nada que ver con los precios, ahora es para que no haya devaluación"

Además, Kicillof describió cuanto ha afectado la situación a los empleados: “Los salarios cayeron más de 20 puntos”.

