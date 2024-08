Axel Kicillof habló sobre la presentación judicial contra Alberto Fernández: "Estamos shockeados, es una denuncia gravísima"

"Por supuesto que todos estamos muy shockeados por esta situación, esperando que se resuelva rápidamente, que actúe rápidamente la Justicia y lo resuelva. Es una denuncia gravísima, así que bueno, hemos estado en shock, estamos todos en shock”, reflexionó el mandatario en declaraciones a Medios Provincia de La Rioja, lugar al que llegó para participar del acto de la jura de la reforma de la constitución provincial promovida por el gobernador Ricardo Quintela.

Kicillof fue uno de los primeros referentes importantes del peronismo que se pronunció sobre el hecho que involucra al exmandatario y anticipó el testimonio que un rato después brindó Cristina Fernández de Kirchner a través de una publicación en sus redes sociales en la que consideró que "Alberto Fernández no fue un buen presidente" y agregó que "la misoginia, el machismo y la hipocresía no tienen bandera partidaria".

Una de las imágenes que fueron dadas a conocer el jueves por la la noche por Infobae muestra a Yañez con un ojo morado y la otra, con una marca en el brazo, cerca de la axila derecha. Ambas lesiones serían la consecuencia de la supuesta agresión de quien fuera su pareja, es el padre de su pequeño hijo Francisco y gobernó el país entre 2019 y 2023, período en el que también se habrían cometido los hechos denunciados por la exprimera dama.

“Estoy muy shockeado por esta situación, esperando que se resuelva, que actúe rápidamente la justicia. Es gravísima la denuncia”, indicó pic.twitter.com/pKfCSVymle — Medios Provincia (@mediosprovincia) August 9, 2024

Además, también se difundieron chats entre Yañez y el exmandatario, en los cuales ella le escribió: "Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Todo lo que trato de hacer es con la mente centrada en defenderte y vos me golpeás. Hace tres días que me venís golpeando". A lo que Fernández le respondió: "Me siento mal. Me cuesta respirar, por favor pará".

Alberto Fernández, en la mira

Además de Cristina y Kicillof, diferentes funcionarias opinaron en las últimas horas sobre la denuncia en contra de Alberto Fernández. Una de ellas fue la ministra de Mujeres, Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, quien el jueves por la noche planteó en declaraciones a A24 que “las figuras públicas con más razón tienen que tener una coherencia entre su práctica personal y la política. Hemos dicho que no es de índole privada”.

Luego, consideró que la violencia de género “es una violación de los derechos de las personas” y exigió que haya “ley, políticas, cesar la violencia y pagar quién la haya ejercido”. También defendió al feminismo al marcar que el caso del expresidente “es un debate público por las acciones que el feminismo históricamente ha hecho que plantea que es intolerante la violencia de género la ejerza quién la ejerza”, y que “más grave es si el que lo hace son figuras de alto rango político”.

En su tono parecido también se manifestó Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y quien consideró: “Alberto Fernández traicionó a la militancia y a Cristina, ella no ampara una situación como esta”. Y la jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández, quien mostró su solidaridad con Yañez. “Como en todos los casos, lo importante es acompañar la decisión de la persona que sufre violencia de género. Fabiola contás con mi cariño y apoyo”, aseguró.