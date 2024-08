Se publicaron las primeras fotos de Fabiola Yáñez con hematomas

El escándalo generado por la violencia de género aplicada por Fernández contra quien es la madre de uno de sus hijos se acrecienta minuto a minuto.

Además de las fotos, el sitio informó que Yánez le manifestó a Fernández: "Venís golpeándome hace tres días seguidos”

También aparecieron chats entre la mujer y el exmandatario, en los cuales Yañez expresa: "Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás".

"Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Todo lo que trato de hacer es con la mente centrada en defenderte y vos me golpeás. Hace tres días que me venís golpeando", añade la exprimera dama.

De acuerdo con las fechas de las capturas de las imágenes del celular en el que estaban registradas las fotos, esos los golpes del expresidente contra su expareja se habrían producido en agosto de 2021, en medio de la pandemia del coronavirus.

A estas impactantes fotografías, se suma el video de una reunión en la Casa Rosada entre el exmandatario y la periodista Tamara Petinatto, en los que ambos toman alcohol y desarrollan una conversación de tono íntimo.

FOTO : INFOBAE

Noticia en desarrollo.