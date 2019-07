"No hay nadie en la provincia que no haya bajado uno, dos o tres escalones. Y no me refiero a los sectores más vulnerables; me refiero también a los sectores medios, los comerciantes, profesionales, industriales y a las PyMes”” dijo Kicillof desde el anfiteatro de la Plaza de Pacheco, en Tigre.

"Tienen que estar con nosotros, los necesitamos al lado, porque el próximo gobierno va a ser de la mano de los pequeños comerciantes y Pymes”, dijo el precandidato a gobernador, que compartió el escenario con el intendente tigrense, Julio Zamora.

Axel Kicillof en Tigre

El ex ministro de Economía acusó al Gobierno de “realizar una campaña sucia y de desprestigio” en lugar de hablar del presente, argumentando que “no quieren hablar del presente porque los incrimina”.

"No quieren hablar del presente porque el presente es la cara más oscura que generó (el presidente Mauricio) Macri con su política económica y (la gobernadora bonaerense, María Eugenia) Vidal, que es socia de Macri, sólo trabaja para esconderlo y maquillarlo”, agregó Kicillof.

Tras ello, advirtió que “cada vez que hay un problema en la provincia Vidal no está para resolverlo, porque resolviéndolo o apareciendo estaría incriminándolo a Macri, y la cuestión es esconderlo o encubrirlo”.

Kicillof, Zamora y la precandidata a diputada provincial Malena Galmarini visitaron los merenderos “Las Dos Palmeras” y “Gauchito Gil-Nuestra Señora de Itatí”, en el barrio “Las Tunas”, ambos creados por el trabajo solidario de vecinos y con el apoyo del municipio.

Antes de llegar a Tigre, Kicillof y la esposa de Massa estuvieron juntos en Escobar, donde los recibieron el intendente Ariel Sujarchuk y su esposa, la diputada nacional Laura Russo.

Durante la recorrida visitaron el Centro de Monitoreo de la Comuna y el Galpón de las Ciencias, un nuevo espacio de divulgación del conocimiento a través de juegos inspirados en diferentes disciplinas científicas, que se inauguró hoy en Garín.

Esto le permitió a Kicillof mantener vivos sus ejes discursivos en lo referido a seguridad, trabajo, educación y salud comprometiéndose “a poner en marcha una provincia productiva y con trabajo”.