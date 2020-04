Axel Kicillof presentó la lista para la cuarentena administrada

Justamente, esta última actividad podría ser una de las pocas que sea aprobada por Nación para todo el país. Al atardecer, Cafiero llevó a Olivos la requisitoria del mandatario provincial y junto al presidente Alberto Fernández, el ministro Ginés González García y otros integrantes de la Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública, terminaron de analizar los pedidos del resto de las provincias para así definir los sectores que podrían abrirse a las restricciones. En todos los casos, deberán cumplir un estricto protocolo sanitario a fin de evitar la propagación del coronavirus.

Kicillof en su entrevista con el jefe de gabinete pidió por la vuelta de algunos proyectos de construcción privada, la entrega a domicilio de comercios, la posibilidad de movilidad de trabajadores de distintos oficios y profesionales independientes. No obstante, el mandatario llevó el compromiso de endurecer la cuarentena con mayores controles en el transporte público, en el cuidado de adultos mayores, cierres de accesos y el control del cumplimiento del uso del tapaboca en lugares cerrados.

En en este sentido, en los próximos días se implementará un protocolo más rígido para el funcionamiento del transporte público y habrá más chequeos en rutas y accesos a ciudades.

"En caso de ser autorizada por Nación, cada apertura puntual deberá tener protocolos sanitarios y de funcionamiento muy controlados.Y cada excepción que se brinde será transitoria con evaluación permanente", explicaron desde La Plata.

Anoche, cerca del mandatario bonaerense descontaban que algunas actividades iban a ser autorizadas por Nación. Pero una calificada fuente provincial consultada por este diario aclaró: "En estos casos Axel va a consultar con cada uno de los 135 intendentes para definir si esa actividad se permitirá o no en su distrito. Si no aceptan no habrá problema pero en caso afirmativo, deberá aceptar cumplir el protocolo sanitario".

Para el resto de los rubros no autorizados, la obra privada sería una de ellas, en la gobernación bonaerense admiten que deberán esperar la evolución de la pandemia en el país. "Otro tema son los pedidos puntuales de algunos intendentes que ya los trasladamos a Nación y ahora deberemos esperar su aprobación", concluyó la fuente consultada.

Uno de los mandatarios que llevó su propuesta el jueves a Olivos fue Sergio Uñac. En San Juan -con solo dos casos confirmados- confían desde el lunes en la vuelta del puerta a puerta en el comercio, la verificación presencial de los accidentes de tránsito y la producción para exportación de algunos rubros.

Otro de los gobernadores que entregó su propia requisitoria al jefe de estado fue el salteño Gustavo Sáenz: al igual que otros distritos, Salta pidió por el comercio minorista, para la venta a través de diversas plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto entre vendedor y comprador, valiéndose de entrega a domicilio siguiendo los protocolos establecidos. Y, en particular, reclamó por la vuelta de la industria del tabaco, que considera una actividad dinamizadora de la economía regional; hoy solo está comprendida en las excepciones, la etapa primaria del proceso.

Otras actividades que están comprendidas en la presentación, es la atención médica con turno previo, también de laboratorio e imágenes, las ópticas con prescripción médica o para actividades de reparación, las empresas de seguros y servicios de verificación de siniestros que permitan fundamentalmente el pago de los arreglos por accidente, pinturerías y todas las actividades de venta de materiales para construcción.