Axel Kicillof se reunió con artistas y referentes de la cultura en la Gobernación

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes una reunión con artistas y referentes de la cultura en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno. Fue junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; las subsecretarias de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; y de Políticas Culturales, Victoria Onetto; y el director del Teatro Argentino, Ernesto Bauer.
“En la Argentina se terminó la idea de que este gobierno nacional puede aplicar un ajuste despiadado contra la educación, la salud y la cultura porque cuenta con un fuerte apoyo popular y la tolerancia de quienes lo padecen”, expresó Kicillof y agregó: “Tenemos un desafío muy importante por delante: seguir demostrando que hay otro modelo de provincia y de país, en el que se promueve un Estado que invierte y trabaja para incluir a todos y todas”.
Entre otros artistas, asistieron Pablo Echarri, Gerardo Romano, Carolina Papaleo, Ana María Picchio, Luisa Kuliok y Ana Celentano.
