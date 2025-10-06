Política |

Axel Kicillof se reunió con artistas y referentes de la cultura en la Gobernación

El encuentro se llevó a cabo en el Salón Dorado. Estuvieron Pablo Echarri, Gerardo Romano y Carolina Papaleo, entre otros artistas. "Tenemos el desafío de seguir demostrando que hay otro modelo de provincia y país", dijo el gobernador bonaerense.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes una reunión con artistas y referentes de la cultura en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno. Fue junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; las subsecretarias de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; y de Políticas Culturales, Victoria Onetto; y el director del Teatro Argentino, Ernesto Bauer.

“En la Argentina se terminó la idea de que este gobierno nacional puede aplicar un ajuste despiadado contra la educación, la salud y la cultura porque cuenta con un fuerte apoyo popular y la tolerancia de quienes lo padecen”, expresó Kicillof y agregó: “Tenemos un desafío muy importante por delante: seguir demostrando que hay otro modelo de provincia y de país, en el que se promueve un Estado que invierte y trabaja para incluir a todos y todas”.

Entre otros artistas, asistieron Pablo Echarri, Gerardo Romano, Carolina Papaleo, Ana María Picchio, Luisa Kuliok y Ana Celentano.

artistaskicillof
El encuentro entre Kicillof y el grupo de referentes de la cultura fue en el Salón Dorado de la gobernación bonaerense.

