La Plata: Kicillof dijo presente en el Dardo Rocha y remarcó la recuperación del Hipódromo

El Gran Premio Internacional Dardo Rocha, este año fue para el ejemplar The Gladiator’s Hat, del stud El Ángel de Venecia, con la monta de Eduardo Ortega Pavón y bajo la tutela de Carlos Daniel Etchechoury.

Kicillof dijo que la Provincia trabajó para poner en valor un espacio considerado histórico para la ciudad. Señaló mejoras en la pista, sectores del público y sistemas de trabajo. Para el gobernador, el hipódromo volvió a ser un punto de encuentro para actividades deportivas y culturales.

El titular de la Lotería bonaerense, Gonzalo Atanasof, remarcó que el objetivo es mantener el predio en funcionamiento durante todo el año, con carreras, recitales y eventos. Afirmó que la idea es que siga generando trabajo y que reciba a más visitantes.

El administrador Mariano Cowen destacó la participación de trabajadores y equipos técnicos que acompañaron el proceso de mejoras.

Tras la carrera, la comitiva oficial pasó por Plaza Moreno para cerrar los festejos por el aniversario de la ciudad. Para el gobierno provincial, la jornada fue una oportunidad para mostrar avances en el hipódromo.

