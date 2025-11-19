Axel Kicillof pidió "investigar a fondo" el caso $Libra y a Javier Milei

“Hay mucha seriedad en el trabajo de la comisión; han descubierto toda una trama sobre la participación en el caso”, afirmó el mandatario provincial en declaraciones radiales.

Kicillof sostuvo que los legisladores “plantean que hay que seguir a quienes se enriquecieron” y remarcó que, según los avances de la investigación, “está involucrado el mismísimo Presidente”.

“Con toda la prudencia del caso, pido que se investigue a fondo. Incluso en ámbitos como las Naciones Unidas se habla de estos temas”, advirtió.

El gobernador también mencionó las declaraciones del estadounidense Hayden Davis, quien “dice que el dinero que se puso pertenece al círculo del Presidente”, lo que, según señaló, “agrava la necesidad de esclarecer lo ocurrido”.

Consultado sobre si espera ser convocado por el ministro del Interior, Diego Santilli, para dialogar, Kicillof se mostró escéptico.

“Es difícil. Espero que los funcionarios perduren en el tiempo y puedan cumplir sus funciones”, expresó, al ser consultado sobre si tenía expectativas de ser convocado.

Kicillof logró dictamen por el Presupuesto: sigue el debate por el endeudamiento

Los proyectos de Presupuesto 2026 y la ley fiscal que el gobernador bonaerense Axel Kicillof envió a la Legislatura lograron hoy dictamen, mientras que el debate en comisión por el endeudamiento continuará el martes en Diputados.

Según indicaron fuentes de la Legislatura bonaerense, la comisión de Presupuesto e Impuestos convocó desde las 19 a sus integrantes para tratar el proyecto de financiamiento del oficialismo.

“Más allá de las operaciones que viene habiendo desde hace unos días, o que algunos dirigentes ponían en duda o hablaban de tensiones internas, el peronismo en unidad sigue trabajando para que salgan las tres leyes”, aseguró el jefe del bloque peronista en Diputados, Facundo Tignanelli, luego de haber conseguido luz verde para el Presupuesto y la ley fiscal.