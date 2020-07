Ante este acontecimiento, en diálogo con La Mañana (AM 750), Axel Kiciloffaseguró que su administración no va a “encubrir a nadie ni prejuzgar”. Además, afirmó que, en respuesta al pedido de la familia de Castro, los policías que vieron al joven ya han sido desvinculados de la causa: “Estamos colaborando en todo con la investigación. De hecho se resolvió la separación de la policía provincial para que se pueda investigar a fondo”.

Tratando de manejar la situación con prudencia, Kiciloff remarcó que recibió información pero que es prematuro decir algo al respecto. En ese sentido, pidió que no se aporte información falsa y aportó que “Hay trascendidos pero hay que esperar”. “Es lo más lógico para no generar expectativas sobre datos que no sean certeros. Tampoco hay que descartar nada”, agregó.

Para cerrar el tema, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires volvió a remarcar cómo será su gestión: “Sin encubrir absolutamente a nadie y esperando resultados pronto”.

ADEMÁS:

Cafiero: "Si no se desarma el discurso de odio se agrede al que piensa distinto"

Fabiola Yáñez habló por teleconferencia con maestros de distintas provincias