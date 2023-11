Balotaje: sortean los temas del próximo debate presidencial

De acuerdo con lo informado por las fuentes de la Cámara Electoral, el sorteo se hará a las 11, en la sede la CNE, en Leandro Alem 232, de la ciudad de Buenos Aires.

El debate presidencial del 12 de noviembre próximo será a partir de las 21, como ya ocurrió en los realizados en la Universidad de Santiago del Estero y la Facultad de Derecho de la UBA en octubre, previos a la segunda vuelta del 22 de ese mes.

Massa-y-Milei.jpg

Este lunes hubo una reunión en la sede de la CNE de la que participaron los representantes de los candidatos presidenciales Massa (36,68%) y Milei (29,98%), quienes ingresaron al balotaje.

Por parte de Massa estuvieron Juan Manuel Olmos, Sofia Viannelli y Santiago García Vázquez; y por Milei, Santiago Viola, Karina Milei y Santiago Caputo.

Carrió afirmó que no irá a votar y cargo contra Milei

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anticipó que no irá a votar en el balotaje del 19 de noviembre porque se cansó "moralmente" de la sociedad, y rechazó respaldar a Javier Milei al decir: "yo a la locura no voy".

Carrió hizo estas declaraciones al portal Infobae durante una intervención artística sobre el monumento al general José de San Martín en la plaza del mismo nombre, en el barrio porteño de Retiro.

"No voy a ir a votar, me cansó moralmente la sociedad", indicó Carrió, y agregó: "Pero voy a seguir luchando, voy a seguir luchando por Dios".

La principal referente de la Coalición Cívica también opinó sobre los dos postulantes que disputarán el balotaje, Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza).

"A mí no me van a venir con que estoy con Massa porque la Coalición Cívica denunció todos los negociados. Ahora...lo otro...yo a la locura no voy, porque estudié mucho 'Los orígenes del totalitarismo', de Hannah Arendt. No voy a ir a votar", expresó Carrió.