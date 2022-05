Beatriz Rojkés: "Es probable que me haya sido infiel pero no creo en el abuso"

"Quisiera empezar por aclarar que no es la sobrina y no es mi exmarido", dijo la exsenadora en diálogo con Radio con vos. La salvedad tiene que ver con que la denunciante es en realidad hija de un primo (que se acercó a la propia hija del matrimonio Rojkés-Alperovich para entablar una amistad y conseguir un empleo), y a que el matrimonio no se disolvió.

La exlegisladora reconoció que es un momento "durísimo", aunque habló de una "campaña de difamación" enmarcada en una "persecución mediática y judicial" que vivió su familia, pero que está convencida de que "lo vamos a pasar".

"Lo mejor que pudo haber pasado es la decisión que tomó el juez. Le va a dar la posibilidad a José de decir su verdad porque hasta ahora fue acusado por todos lados", destacó en base a la determinación judicial que podría darle la chance de un descargo en un juicio oral.

Al ser consultada acerca de los nueve hechos que forman parte del procesamiento, Rokjés señaló: "Se imaginará que yo no lo he leído al procesamiento, lo que sí he ledo es absolutamente todos los testigos, incluso los de ella, donde nadie ha visto ninguna otra cosa (sic)".

Alperovich-Esposa.jpg Beatriz Rojkés junto a su esposo, el por entonces gobernador de Tucumán, José Alperovich. Archivo.

"Yo supongo que no se ha investigado a fondo, que la presión del feminismo, tanto la Justicia como para el periodismo, es muy fuerte y no sé quién tiene la valentía para enfrentarlo y por eso creo que el juez lo lleva a juicio para darle una posibilidad a José de que se defienda", sostuvo.

"Le creo a mí marido. Es muy probable que no sea el único caso de que un hombre engañe a su esposa pero a partir de él, después de haber vivido cuarenta y pico de años, hacer eso... de ninguna manera", dijo a modo de confesión.

"¿Es decir que es posible que le haya engañado, que le haya sido infiel pero no cree que haya abusado de esta chica?", le preguntó el periodista Reynaldo Sietecase, a lo que Rokjés respondió: "Definitivamente, definitivamente no lo creo. Y no lo creo porque esta chica venía a casa, jugaba con mis nietos, usaba la casa de José para hacer sus cumpleaños..."

"No sé si me fue infiel, tampoco lo sé. Yo puedo tener duda de lo primero, pero no tengo dudas por lo segundo", añadió más adelante.

En otro pasaje de la entrevista, la expresidenta provisional del Senado sorprendió al señalarse como una impulsora del empoderamiento de las mujeres con "autoridad moral" del tema, precursora en acompañar a las víctimas de abuso en su provincia y reconocer que en la actualidad se ha revertido la situación, con casos de denuncias falsas.

"Tengo muchos amigos empresarios que no quieren contratar mujeres, o que dejan abiertas las puertas de sus oficinas o tienen cámaras de seguridad... hay quienes incluso no se quiere subir a ascensores si hay mujeres por temor a ser denunciados", dijo.

Y agregó que cuando termine el juicio contra su marido dará a conocer varios casos de jóvenes que se han suicidado tras ser falsamente acusados por amigas, algunos de ellos en carácter de broma.