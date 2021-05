Bianco criticó a Macri, Bullrich y Carrió: "Hace un año y dos meses que inoculan odio"

"Desde el 21 de diciembre nosotros inoculamos vacunas, que es inocular amor", resaltó Bianco y criticó la decisión de Macri de aplicarse una monodosis de Johnson & Johnson en Miami, tras lo cual calificó la actitud de "contradictoria".

En la conferencia de prensa que brindó este martes en la Casa de Gobierno, en La Plata, para informar sobre la situación epidemiológica en la provincia, Bianco fue consultado respecto de la actitud de Macri y, en ese sentido, indicó que "está en todo su derecho de vacunarse".

"Pero me parece contradictorio porque había dicho antes que no se iba a vacunar hasta que el último de los trabajadores esenciales está vacunado", indicó y resaltó "pero como hacen los poderosos, que gozan de privilegios, no me extraña, es la forma que ha trabajado toda su vida".

"Siempre estuvo poniendo palos en la rueda, siempre estuvo en contra de los cuidados, en contra del aislamiento social, preventivo. Estuvo en contra de la vacuna, como Patricia Bullrich o Carrió, que dijeron que eran truchas o veneno", aseveró.

"Ellos hace un año y dos meses que inoculan odio y nosotros desde el 21 de diciembre estamos inoculando vacunas, que es inocular amor", añadió.

En tanto, al referirse a la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires, Bianco dijo que los distritos bonaerenses que integran el área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuarán en Fase 2 "hasta la finalización del decreto del decreto 287 (el 21 de mayo), y eventualmente si tenemos que hacer algún ajuste lo analizaremos, pero la idea es mantener esa fase".

No obstante, anunció que dos distritos -Castelli y General Villegas- pasarán a fase 3, y "volverán a la presencialidad en las clases", mientras que retrocedieron a Fase 2 los municipios de Carlos Tejedor, Junín, partido de La Costa, Monte, Tandil y Trenque Lauquen, "lo que implica la suspensión temporal de las clases a partir del lunes próximo".

Fuente: Télam.