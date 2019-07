Las polémicas declaraciones del dirigente radical fueron realizadas en el programa radial “El fin de la metáfora”, conducido por Iván Schargrosky, tras ser consultado sobre los índices de pobreza y la solicitada que firmó en apoyo al gobierno de Mauricio Macri.

“Me decís que la gente se muere de hambre, que el viernes hizo frío y River abrió la cancha y fueron 8 mil personas. El sábado, el domingo y el lunes que hizo un frío terrible no fue nadie. Esa ficción yo no me la como. Yo no me lo creo. Después no aparecieron las 8 mil personas, aparecieron en un acto de campaña”, afirmó.



Las declaraciones del actor hacen referencia a la iniciativa institucional de amparo a personas en situación de calle desarrollada por Fundación River Plate y Juan Carr, durante los primeros días de julio en plena ola polar en la Ciudad.

Brandoni refutó las cifras que fueron recolectadas por Juan Carr y diversas organizaciones sociales, quienes manifestaron que son casi 8 mil personas en situación de riesgo (7251 según reveló un censo) con la cantidad de personas que acobijó la Fundación River al abrir sus puertas.

“Estoy muy grande, muy mayor, y esas cosas no me las trago, porque después no aparecieron esos ocho mil, solo aparecieron el viernes en un acto de campaña, esto no me lo fumo más”, declaró enojado el actor.